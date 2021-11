Skippern om bord kommer bort til en ung kvinne og sier med et smil om munnen: «Ble det noe på deg i går? Du er fin, men for ung for meg».

Når hun ikke svarer, fortsetter han: «Hvorfor er du så sur, har du mensen, eller?»

Noen ler av kommentarene. Én reagerer og tar det opp med en av de andre lederne. Svaret er: «Han mener ikke noe vondt med det. Han bare er sånn».

Denne fiktive historien hadde Helene Jesnes tatt med seg da hun talte foran store deler av Norges fiskeribransje onsdag.

«En må tåle en grovis»

Seksuell trakassering var nemlig et av de viktigste temaene under årets landsmøte i Norges fiskarlag. Det ble holdt i Trondheim onsdag.

– Det kan virke som #metoo kom litt sent til fiskeribransjen, sier Jesnes, som er fagansvarlig i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Hun var invitert for å informere og bevisstgjøre om seksuell trakassering.

Det var få hender som ikke var i været da hun spurte forsamlingen om historien hun hadde med seg var over streken.

– Det vi er opptatt av er at man skal bli bevisst på at kommentarer som «ble det noe på deg i går» er belastende. Målet vårt er at kolleger sier fra i slike situasjoner – før det blir mer alvorlig, sier Jesnes.

Jobben til ombudet er å gi juridisk rådgivning i enkeltsaker, og å jobbe opp mot arbeidsplasser for å forebygge og bevisstgjøre.

– Det er typisk å tenke at litt humor er greit – en må tåle en grovis, sier Jesnes.

Bedring i andre mannsdominerte bransjer

Det siste året har de jobbet tett med Politiet og Forsvaret, to mannsdominerte sektorer. Hun sier at «en må tåle en vits»-kulturen var nokså utbredt.

– Begge etatene har nå fått flere vanskelige saker på bordet, og tonen har endret seg litt. Det handler om å tenke seg om og sørge for at arbeidsplassen er hyggelig for alle, sier hun, som håper fiskerinæringen blir enda mer bevisste for å skape mer mangfold.

Seksuell trakassering Ekspandér faktaboks «Uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom». Kilde: Likestillings- og diskriminneringsombudet

– Kan hende vi ligger litt bak

Noe av det landsmøtet skal avgjør, er et forslag til arbeid mot seksuell trakassering.

– Er det litt sent?

– Vi er en mannsdominert bransje, så det kan hende vi ligger litt bak andre sektorer, sier generalsekretær i Norges fiskarlag, Sverre Johansen.

Landsmøtet skal avgjøre om innstillingen vedtas torsdag.

Johansen understreker at det er en økende bevissthet i fiskarlaget om å skape trygge arbeidsplasser for alle.

Sverre Johansen sier fiskerinæringen trenger større mangfold. Å jobbe mot seksuell trakassering er viktig for å få det til, ifølge ham. Foto: Morten Andersen / NRK

– Fiskarlaget må gjøre en grundig jobb for å tydeliggjøre hvilket ansvar for hviler på hver enkelt skipper og hver enkelt arbeidsplass. Vi skal ha et mangfold, og det er viktig at alle som er om bord er trygge.

Fiskeriministeren hadde «et ærlig møte» med bransjen

– Det er ikke slik at fisker- og sjømatnæringa ikke har jobbet med dette i det hele tatt. Men vi har en stor jobb som gjenstår.

Det sier fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran (Ap), som var på plass i landsmøtet.

Nylig kalte han inn alle fiskeri- og sjømatorganisasjonene til et møte hvor seksuell trakassering var på dagsorden.

– Vi hadde en veldig ærlig samtale. Vi har en stor jobb å gjøre med å klargjøre ansvaret som ligger hos den enkelte arbeidsgiver, og få på plass gode varslingssystemer. De som varsler skal ikke utsettes for sanksjoner på noen som helst måte, sier Skjæran til NRK.

Han er svært positiv til forslaget landsstyret har på bordet, og lover å innhente status om en stund.