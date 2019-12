Se video fra inne i bussen: Skogen reddet full skolebuss fra å falle ned en bratt skrent

En skolebuss full av elever ble hengende utfor en skrent i Trøndelag mandag ettermiddag.

Ulykken skjedde ved Mogrenda, cirka sju og en halv kilometer fra Verdal sentrum. Bussen var på vei fra Vuku oppvekstsenter.

47 elever fra 13 til 15 år var om bord. NRK har fått opplysninger om at de aller fleste hadde setebeltet på. Den alvorligste fysiske skaden skal være skrubbsår.

Brannvesenet skar hull i frontruta for å evakuere barna fra den hengende bussen, som ifølge politiet ble reddet av skogen. Hadde det ikke vært for trærne i skråningen, ville bussen sust ned en bratt skrent på cirka 10 meter.

– Det knaket i trær da vi kom til stedet. Dette var svært dramatisk, og det er ingen tvil om at vi har hatt utrolig flaks, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Ole Petter Hollingen.

DRAMATISK: De 47 elevene og bussjåføren kom alle fysisk uskadd fra bussulykken i Verdal. Utrolig flaks, mener politiet. Foto: Vegard Woll / NRK

Thyra (13): – Plutselig lå vi der

Thyra Fiskum (13) var en av de 47 elevene om bord i ulykkesbussen. Hun forteller at bussjåføren ikke kom seg opp bakken, og at han derfor begynte å rygge.

– Han kom seg ikke lenger opp, og prøvde å rygge for å få mer fart, tror jeg. Han rygget og rygget, og plutselig kjørte vi utfor. Jeg skjønte ikke hva som skjedde først. Plutselig lå vi der, sier 13-åringen til NRK.

Én av barna knuste ei rute. Åtte-ni elever rakk å hoppe ut, deriblant Thyra Fiskum. Flere ville hoppe ut, men nødetatene stoppet dem fra det, ifølge Fiskum.

Noen timer etter ulykken er hun fortsatt preget av ulykken.

– Jeg har roet meg litt, men kjenner det ennå, sier hun.

UTROLIG FLAKS: Thyra Fiskum (13) ser på filmer fra inne i ulykkesbussen sammen med mamma Anne Lise Hofstad Hojem. – Det er utrolig flaks at bussen stoppa i de trærne. Bussen skulle aldri rygget med barna, sier Hojem. Foto: Vegard Woll / NRK

Veien var ikke strødd

Det var svært glatt på ulykkesstedet. Fra fredag til mandag har det snødd en god del.

– Veien var brøytet – men ikke strødd, sier innsatsleder i Trøndelag politidistrikt, Stig Viken.

Operasjonsleder Hollingen sier at ulykker som dette aldri skal skje, heller ikke på glatte veier.

– Men selv om en alltid skal sko seg og kjøre etter forholdene, kan føret gi uforutsette utfordringer. I det siste har det snødd kontinuerlig. Dette er en stor utfordring når vi skal holde alle veier åpne, sier Hollingen.

Politiet skal etterforske ulykken videre. Foreløpig er det for tidlig å si om bussjåføren har vært uaktsom.

– Bussjåføren er uskadd. Vi har snakket med ham, og skal komme tilbake til om han har vært uaktsom, sier Viken.

KOM SEG IKKE OPP: Bussjåføren lyktes ikke i å få skolebussen opp denne bakken, som har et bratt parti på cirka 20 meter. Foto: Vegard Woll / NRK

Nabo tok seg av de 47 barna

Barna ble de tatt hånd om av helsevesen på stedet. I tillegg åpnet en nabo hjemmet sitt. Det setter Espen Munkvold svært stor pris på. Han er virksomhetsleder for skole og SFO ved Vuku oppvekstsenter.

– Naboen tok vare på barna som var redde og skremte. De fikk komme inn for å varme seg og roe seg ned.

Skolen er nå opptatt av at elevene skal få reagere på sin egen måte etter den traumatiske hendelsen.

Rektor Birger Røeggen sier at tirsdag blir en annerledes skoledag. Helsepersonell og politiet vil komme på besøk.

– Det viktigste er at vi bruker tid på å snakke om det som har skjedd, og være åpne om at alle kan reagere forskjellig. Samtidig vet vi at normalen er viktig – å prøve å finne et normalt gjenge, sier Røeggen.