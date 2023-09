Høyre inviterte til pressekonferanse om den politiske situasjonen og sonderingene i Trondheim etter kommunevalget. MDG, Venstre, Sp, KrF og Pensjonistpartiet var også til stede.

I forrige periode satt MDG, KrF og Sp i posisjon sammen med Arbeiderpartiet og venstresidens partier.

– Vi har nå i fellesskap valgt å tegne en avtale hvor vi innleder forhandlinger med sikte på å få et styringsdyktig flertall med meg som ordfører for Trondheim. Forhandlingene vil starte etter hvert, sier Ranum på pressekonferansen.

Han sier at de går ut med dette nå for at innbyggerne skal vite at de snakker sammen, og ønsker å få en avklaring så raskt som mulig.

Majen Helen Sævik (KrF), Vegard Frøseth Fenes (Sp), Morten Kokaas (Pp), Kent Ranum (H), Line Fjørstad (MDG) og Erling Moe (V). Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Kan bli avhengig av Frp

Ranum kan bli avhengig av et samarbeid med Frp for å få flertall, men MDG har gitt tydelig uttrykk for at de ikke vil samarbeide med dem.

– Velgerne våre kan føle seg helt trygge på at de vil få maksimalt utbytte for den tilliten de har gitt oss, sa Line Fjørstad fra MDG på pressekonferansen.

Ranum sier de har hatt god dialog med Frp hele veien.

– Det er en del av forhandlingene videre, hvor Frp også er inne, sier han.

– Gode samtaler

Samtlige partier som sto ved Ranum på pressekonferansen sier samtalene mellom dem har vært gode.

– Samtalene har vært preget av raushet, og vi ønsker å forhandle fram en plattform basert på et sentrum-høyre-samarbeid, sier Vegard Fenes fra Senterpartiet.

– Vi har hatt en god dialog. Vi har hatt konstruktive og gode møter, og det er derfor vi står her i dag og presenterer oss som et godt alternativ i trondheimspolitikken, sier Morten Kokaas fra Pensjonistpartiet.

Høyre har kalt inn til pressekonferanse fra Trondheim klokka 13.00. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK