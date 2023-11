Se filmer fra sykehjemmet: Ingen forsto at det var en bivirkning

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • En kvinne i 60-årene som bodde på Namsos helsehus, ble skjev som en bivirkning av medisinen Risperdal, som hun fikk for å dempe uro i forbindelse med Alzheimer-diagnosen sin.

• Bivirkningen ble oversett av legen, går det fram etter et tilsyn fra Statsforvalteren i Trøndelag.

• Kvinnens ektemann hadde filmet hennes forandring de ti månedene hun fikk tablettene, og disse filmene bidro til å avdekke bivirkningen.

• Tilsynet konkluderte med at legens langtidsbehandling med Risperdal var uforsvarlig og et brudd på helsepersonelloven, og at Namsos kommunes oppfølging av behandlingen også var uforsvarlig.

• En annen lege ved helsehuset oppdaget bivirkningen og stoppet bruken av Risperdal, hvorpå kvinnen ble rett i ryggen igjen etter bare fire uker.

• Fylkeslegen uttrykker bekymring for at lignende feilmedisinering kan skje på andre sykehjem i landet, og mener at det brukes for mye antipsykotiske tabletter i behandlingen av demenspasienter. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Kvinnen var i midten av 50-årene da hun fikk diagnosen Alzheimer.

Hun hadde familie og barn og lenge gikk det bra å bo hjemme, men for to år siden flyttet hun til Namsos helsehus.

Her fikk hun tablettene Risperdal for å dempe uro.

Hun ble mer og mer skjev. Legen overså at det var en bivirkning av tablettene.

Det fastslås etter et tilsyn fra Statsforvalteren i Trøndelag.

Filmet

Kvinnen var ikke den eneste som fikk skjev rygg på sykehjemmet, også en annen kvinne i begynnelsen av 60-åra ble skjev har NRK fortalt tidligere.

– Det som er trist er at legene ikke visste bedre.

Det sier ektemannen. Han har tatt filmer med mobilen som viser hvor raskt kroppen hennes endret seg de ti månedene hun fikk tablettene.

Se den enorme forandringen Du trenger javascript for å se video. Se den enorme forandringen

Overså bivirkning

Ingen varsellamper lyste.

Hun begynte å få skjev rygg allerede etter to uker.

Etter fem måneder gikk hun med små, subbende skritt og stive bevegelser.

Noen måneder etterpå klarte hun ikke å gå selv, og satt i rullestol. Det viser videoer mannen tok av kona på Namsos helsehus.

– Det eneste de har oppnådd med medisineringen er å gjøre henne invalid, sier han.

VIKTIG DOKUMENTASJON: Ektemannen får ros fra både fylkeslege og lege, som mener det er mye å lære av dette. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Tablettene skulle dempe uroen og bekymringen hennes, men i stedet skjedde det motsatte.

Det viser filmer han tok med mobilen.

Risperdal er et tungt legemiddel som vanligvis brukes for å behandle alvorlige psykiske lidelser, men det er også godkjent for kortvarig bruk hos mennesker med demens.

Denne filmen er tatt etter åtte ukers bruk. NRK advarer mot sterke inntrykk når lyd slås på.

– Jeg ser at hun blir skjevere og skjevere. Roper mer og mer, og blir medisinert mer og mer. Det er litt skremmende, sier han.

Kvinnen ble urolig av medisinen Du trenger javascript for å se video. Kvinnen ble urolig av medisinen

Tøff nedtrapping

Legen forsøkte å trappe ned bruken av Risperdal etter fire måneder.

– Det som skjer er at hun fikk sterke abstinenser av dette, mener ektemannen.

Dosen med tabletter ble økt igjen, og nye fire måneder gikk.

Et nytt forsøk på nedtrapping ble gjort. Også denne gangen økte uroen betydelig.

Det viser denne videoen tatt 18 dager etter at nedtrappinga av Risperdal startet. Men nå står de løpet ut. Etterpå ble alt bedre.

NRK advarer mot sterke inntrykk.

Kvinnen ble verre da medisinbruken ble trappet ned Du trenger javascript for å se video. Kvinnen ble verre da medisinbruken ble trappet ned

Alvorlig bivirkning

Fylkeslege Jan Vaage hos Statsforvalteren i Trøndelag har sett ektemannens filmer fra sykehjemmet.

– Det er klart at det har påvirket hennes velbefinnende på en betydelig måte. Det ser veldig alvorlig ut og virker som en alvorlig bivirkning.

Det bekymrer at det samme skjer på andre sykehjem i landet.

– Jeg vet at dette skjer så mange steder, og at man i så liten grad følger opp denne typen behandling og avslutter den i tide, sier fylkeslegen.

Uforsvarlig av lege og kommune

Nå er tilsynet i saken ferdig, og Statsforvalteren slår fast at bruken av Risperdal ikke var forsvarlig.

Dette er konklusjonen:

Legens langtidsbehandling med Risperdal var ikke forsvarlig. Det er brudd på helsepersonelloven.

Namsos kommunes oppfølging av langtidsbehandling av Risperdal var ikke forsvarlig, og det er brudd på helse- og omsorgstjenesteloven.

Nå må både lege og kommunen legge fram en plan for å hindre at det samme skjer igjen.

KRITISK: Fylkeslege Jan Vaage sier kvinnen med demens ikke fikk en forsvarlig behandling på Namsos helsehus. Foto: Eivind Aabakken

Fylkeslege er kritisk

Legen på sykehjemmet fanget ikke opp at den stadig skjevere ryggen var en bivirkning av Risperdal.

–Legen tolket skjevheten hennes som noe som var knyttet til demens–sykdommen, og det at hun ble stadig skrøpeligere, sier fylkeslegen.

Han er kritisk til at det ble oversett.

– Vi har påpekt at det var en absolutt mulig bivirkning av medisinen, og en av de tingene man burde sett på. Man burde tenkt på at det var en sammenheng, sier Vaage.

Rask endring i kroppsholdning er ikke en del av demens–sykdommen, sier overlege Kenn Freddy Pedersen.

Derfor kan du ikke bli skjev på grunn av demens Foto: Kaj Hjertenes Ekspander/minimer faktaboks Kenn Freddy Pedersen er overlege på nevrologisk avdeling og Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser. Han er daglig leder for Norsk Parkinsonregister og biobank, Stavanger universitetssjukehus. Dette skriver han på spørsmål fra NRK. – Kan du få skjev rygg av demens-sykdommen? – Nei, det får du ikke. Dette skyldes nok først og fremst slitasjeforandringer i nakke- og ryggsøyle samt redusert muskelmasse når man blir eldre, som medfører at kroppsholdningen forandres. Ved mer langtkommen demens får man i tillegg problemer med muskelstyring og koordinering av bevegelser. – Kan du få skjev rygg og knekk i nakken på grunn av demenssykdommen? – Nei. Han skriver også at leger som behandler pasienter med antipsykotika bør vite at slike bivirkninger kan reverseres når man stopper opp behandlingen. – Det som kanskje er mindre kjent er at symptomene kan vare svært lenge etter behandlingsstopp (måneder til år), og i noen tilfeller være irreversible. Det er derfor viktig at man ikke starter opp behandlingen igjen hvis man ikke har blitt merkbart bedre etter 1-2 måneder.

Mener legene ønsket det beste

Ektemannen sier at legene bare har ønsket å gjøre det beste.

– Det er ingen av legene som har gjort dette for å være jævlig. De tror at det er langt kommet demens.

– Hva tenker du om at bivirkningene ble oversett?

– Det som er trist oppi dette er at legene ikke visste bedre.

Han sier at roping og vandring er den del av demens–sykdommen. Han mener at det er lett å oppfatte det som lidelse og smerter, og at leger trodde de gjorde noe bra.

– Så gjør de vondt mye verre, sier han.

FILMET PÅ SYKEHJEMMET: Han er skremt over hvordan tablettene virker, og vil dele filmer for å vise hvor tullete det kan bli. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Filmet for å vise

Ektemannen mener kona ble roligere like etter at hun fikk tablettene, men noen timer etterpå var det annerledes.

– Legen får hele tida bekreftet at dette fungere, men får ikke med seg at uroen faktisk blir verre, sier han.

Dosen ble økt fire ganger.

– Når vi tar bort tablettene, så tror vi at de blir enda verre. Så vi fortsetter og øker gjerne dosen litt til, i skjønn overbevisning om at det er noe bra.

Han sier at kona aldri burde fått antipsykotika.

– Egentlig har vi medisinert henne mot roping. Hun roper mye mer når vi begynner å medisinere henne, sier han.

LETTET: Han er lettet over at kona har blitt rett i ryggen igjen. Hun burde aldri fått tablettene, sier han. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Hjelper ikke mot roping

Fylkeslegen mener antipsykotika noen ganger kan dempe atferd for pasienter med alvorlig demens, om de blir psykotiske eller har veldig aggressiv atferd.

Tablettene hjelper ikke mot roping.

– Det har lenge vært kjent at den vanligste uro-formen hos demente, som roping og vandring, har veldig liten effekt av disse medikamentene. Da er det avgjørende miljøterapi.

Fylkeslegen sier det er noe som har vært kjent lenge, også da han selv praktiserte som lege for over 20 år siden.

NRK har avdekket at denne typen tabletter gis når det er lite ansatte på vakt.

Dette sier legemiddelprodusenten Ekspander/minimer faktaboks Legemiddelfirmaet Janssen produserer tablettene Risperdal. Dette skriver medisinsk sjef i Janssen Norge, Sverrir Valgardsson. Risperdal er ikke godkjent som behandling av demens, men er godkjent for bruk i Norge for korttidsbehandling (opptil 6 uker) av vedvarende aggresjon hos pasienter med moderat til alvorlig Alzheimers demens, som ikke responderer på ikke-farmakologisk behandling, og når det er risiko for selvskading eller skade av andre. Preparatomtale med godkjent bruksområde (indikasjon) finnes her: https://www.felleskatalogen.no/medisin/risperdal-janssen-563543.

Forskrivende lege som kjenner pasienten og deres sykdom har ansvar for valg av medisinsk behandling og oppfølging. En viktig del av ansvaret er alltid å vurdere for hver enkelt pasient nytten av legemiddelet opp mot mulige bivirkninger. Riktig bruk er avgjørende for at effekten blir den beste og bivirkningene blir færrest mulig.

ALVORLIG: Fylkeslege Jan Vaage ser at kvinnen ble skjev etter bruk av antipsykotika. Det bekymrer at langtidsbruk av tablettene skjer mange steder. Foto: Rita Kleven

Kommunen beklager

Nå pålegges Namsos kommune å rette forholdene, slik at medisinering med antipsykotika skjer på en forsvarlig måte.

– Det er beklagelig overfor bruker og pårørende. Kommunen har igangsatt arbeid for å gå gjennom og forbedre rutinene, for å unngå at det samme skjer igjen.

Det skriver virksomhetsleder Jane Tingstad i Namsos kommune i en e-post til NRK.

Ektemannen er ikke fornøyd med svaret.

– Alle kan gjøre feil, men her er man mer opptatt av at man beklager at det gikk ut over en pasient. De beklager ikke det som er gjort. Det synes jeg kanskje er på tide.

Les hele svaret fra Namsos kommune Ekspander/minimer faktaboks Slik kommenterer Namsos kommune langtidsbruken av Risperdal på Namsos helsehus: «Avgjørelsen fra Statsforvalteren i denne saken konkluderer med at Namsos kommune som systemansvarlig ikke har hatt en forsvarlig oppfølging av medikamentbehandlingen. Dette er først og fremst svært beklagelig for bruker og pårørende i denne saken. Pårørende har jevnlig, og har over lang tid hatt, tilbud om oppfølging og samtaler med avdelingsleder ved aktuell avdeling. Namsos kommune ser alvorlig på dette, på samme måte som i alle andre saker der det avdekkes at vi ikke er gode nok. Vi er likevel glade for at vi får en avgjørelse i saken slik at vi kan bruke Statsforvalterens avgjørelse til forbedring av våre rutiner. Vi har på bakgrunn av forrige sak allerede igangsatt et arbeid for gå gjennom og forbedre de rutinene vi har for å unngå at lignende skal skje igjen.» Det står i epost til NRK fra virksomhetslederen i Namsos kommune.

Les også Fikk tabletter på sykehjem – slik så kvinnen ut etter 5 måneder

Vendepunktet

Vendepunktet kom da en annen lege kom til Namsos helsehus i fjor sommer.

Da klarte kvinnen ikke å gå selv og satt i rullestol.

– Dette er en bivirkning. Vi må få det av, sa legen, som heter Karoline Lohrengel.

Det tok bare fire uker å bli rett i ryggen igjen.

– Det skal ikke gå an. En måned tidligere satt hun i rullestol. Det som er trist er at ingen skjønte det, sier mannen hennes.

I pasientjournalen står det at det ikke er observert uheldig atferdsendring etter nedtrappinga av Risperdal.

– Det er helt fantastisk, sier ektemannen.

BLE RETT IGJEN: Hun klarte ikke å gå og satt i rullestol til slutt. Etter fire uker så hun slik ut, da bruken av tablettene ble trappet ned. Foto: Privat

Leger mangler kunnskap

Denne typen medisinering har pågått i mange tiår på norske sykehjem. Fylkeslege Jan Vaage mener at det fortsatt brukes for mye av disse antipsykotiske tablettene.

En studie fra 47 sykehjem i Norge i 2020 viste at 19 prosent av demens–pasientene fikk antipsykotika. Bruken var vedvarende over tid for en del.

– Man har i altfor stor grad tiltro til at det er denne behandlingen som skal virke, på tross av rådene som er gitt i den nasjonale veilederen, sier fylkeslegen.

Roser ektemann

Fylkeslege Jan Vaage sier det er beundringsverdig at ektemannen har valgt å dele sine filmer fra sykehjemmet.

Det samme sier legen som stanset bruken av tabletter, Karoline Lohrengel.

– Hvis du scorer viktigheten av å lære av en slik sak på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er «ikke viktig i det hele tatt» og 10 er «svært viktig», så er det jo selvsagt en 10, sier hun.

Trengs mer informasjon

Også fylkeslegen mener det er viktig å lære av slike saker.

– I denne saken har vi plassert ansvaret hos Namsos kommune og sykehjemslegen. Men her har vi kanskje ikke drevet god nok informasjon fra helsemyndighetene på akkurat dette temaet, sier han.

Legen fulgte ikke nasjonale retningslinjer om korttidsbehandling i noen uker.

– Jeg er usikker på om folk kjenner den nasjonale veilederen godt nok, sier Vaage.

Dette skriver Helsedirektoratet Ekspander/minimer faktaboks Helsedirektoratet går langt i å advare mot bruk av antipsykotika hos pasienter med demens. Det går fram i en epost til NRK fra avdelingsdirektør Liv Heidi Brattås Remo. Vi sier at effekten ved psykotiske symptomer og agitasjon hos pasienter med demens er beskjeden og at behandlingen kan ha svært alvorlige bivirkninger. Behandlende lege må derfor foreta en individuell og helthetlig vurdering av den enkelte pasient. Vi sier dessuten at man skal prøve å avslutte behandlingen med legemiddelet senest etter 6 til 12 uker. I demensretningslinjen er vi tydelige på når man ikke bør behandle med legemidler.

I tillegg er det forskriftsfestet at sykehjem skal sørge for legemiddelgjennomgang for beboere med langtidsopphold ved innkomst og minst en gang årlig (Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp - Lovdata).

Helsedirektoratet har drevet utstrakt informasjonsarbeid for å gjøre demensretningslinjen kjent, men det er den enkelte behandler og virksomhet som har ansvar for å søke beslutningsstøtte når det er behov for det for å sikre at behandling og oppfølging de gir er forsvarlig.

Vi tar det med oss videre at informasjonsarbeidet knyttet til retningslinjen fremdeles er nødvendig for kjennskap og opptak i helsetjenesten.

Lettet

Ektemannen er lettet over at tablettbruken stanset. Hun ble roligere og rettere i ryggen.

– Vi kan ikke spole tida tilbake. Nå har hun det etter forholdene så bra hun kan ha det. Nå går de tur med henne. Det er helt fantastisk.

Det eneste han vil er at kona skal ha det best mulig på Namsos helsehus.

Pasient og brukerombudet gir støtte til pårørende Ekspander/minimer faktaboks Pasient og brukerombudet i Norge har lokalkontor over hele landet og hjelper pasienter, brukere og pårørende med råd, veiledning og bistand i møte med helsetjenesten. Dette er rettigheter pårørende har: Mange pasienter med demens er ikke i stand til å ivareta sine egne interesser i helsespørsmål. I slike tilfeller sier vi at pasienten mangler samtykkekompetanse.

Hvis pasienten mangler samtykkekompetanse, har pårørende rett til å delta i samtaler med helsepersonell om behandlingen sammen med pasienten.

Dette står i loven om pasient– og brukerrettigheter paragraf 4–6: «Helsehjelp som innebærer et alvorlig inngrep for pasienten, kan gis dersom det anses å være i pasientens interesse, og det er sannsynlig at pasienten ville gitt tillatelse til slik hjelp. Der det er mulig skal det innhentes informasjon fra pasientenes nærmeste pårørende om hva pasienten ville ønsket».

På sykehjem, vil det være en lege som beslutter at en pasient som mangler samtykkekompetanse, skal få for eksempel antipsykotika. Før legen beslutter dette, skal hen snakke med pårørende for å få informasjon om hva pasienten selv ville ha ønsket.

Om legen har besluttet at pasienten skal få antipsykotika, skal legen informere både pasienten og nærmeste pårørende om dette. De skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. Kilde: Helsedirektoratet, loven om pasient–og brukerrettigheter, Pasient–og brukerombudet.