Se bidragene fra dagens ryddeaksjon

Torsdag 3. mai inviterer NRK til stor ryddedugnad der alle i hele Norge kan delta.

«Ingen kan ta alt, men alle kan ta litt» er mottoet når NRK går i bresjen for en nasjonal ryddedugnad.

Du kan gjøre en forskjell, og NRK utfordrer derfor skoler, barnehager, idrettslag, korps, speidere, politiske partier, borettslag, kommuner, næringslivet og ikke minst enkeltpersoner til å hjelpe til.

Bildene og videoene du deler kan havne i den nasjonale sendingen på NRK1 og i albumet i denne artikkelen.

Tips: Video av folk som rydder har størst sjanse til å bli vist på TV 😊

Del dine Instagram-bilder med #nrkplast

For å dele dine bilder og videoer med oss kan du benytte bildetjenesten Instagram og emneknagg #nrkplast.

Ved å bruke emneord #nrkplast godkjenner du at NRK kan publisere bildet eller videoen i enhver redaksjonell sammenheng på TV og nett og står inne for at de som er avbildet har godkjent bruken.

Slik tar du før/etterbilder

For å vise forandring over tid, så kan to like bilder legges oppå hverandre slik:

Utfordringen er å få akkurat samme utsnitt og fange nøyaktig det samme som fotografene gjorde den gang originalen ble tatt.

Tips til re-fotografering:

Prøv å stå på nøyaktig samme sted når bilde tas både før og etter. Studer det gamle bildet nøye, og let etter elementer du særlig skal se etter (store steiner og trær, hus, veikanter, oppstikkende fjellknauser etc.) Se etter vinkler i det forrige bildet. Prøv å få samme utsnitt. Last opp begge bildene i skjema over.

«Planet plast»

«Hele Norge rydder» er NRKs bidrag inn i «Strand-ryddeuka» som arrangeres av Hold Norge Rent. I år går den årlige ryddeuka av stabelen 30. april til 6. mai.

– Hvis alle nordmenn hadde plukket opp en plastbit hver dag, så hadde vi fjernet fem millioner plastbiter fra bakken hver dag. Det er jo ganske enkelt, ikke sant? spurte Line Elvsåshagen i NRK-programmet Lindmo.

Hun er aktuell med NRK-serien «Planet Plast». Et program om hva den enkelte kan gjøre for å hindre plast i havet.

– Vi suser på en måte bare rundt i vårt eget liv, føler jeg. Uten at vi tenker så mye på hva vi kanskje gjør, sier Elvsåshagen, som nå håper at så mange som mulig blir med på «Hele Norge rydder».

