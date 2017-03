Bendtner så ut til å kose seg på oppvarmingsøvelsene under onsdagens trening ved Lerkendal.

Dansken viste at han har «touchen» inne der han lekte seg med pasningsøvelser på treningsfeltet.

Det var stor interesse foran Bendtners første trening og pressekonferanse med Rosenborg på Marbella i forrige uke.

Flere skuelystne og et enormt pressekorps møtte opp på treningsfeltet for å se dansken i aksjon. Spissen fant seg godt til rette i RBK-trøyen og viste seg frem med å score et mål.

Nicklas Bendtner på sin første RBK-trening på norsk jord. Foto: Celine Stensrud Øi / NRK

Skammelsrud har troen

Rosenborg mener de har gjort god butikk med å kjøpe Nicklas Bendtner fra Nottingham Forest. Det har de absolutt ikke, mener den engelske klubbens norske supporterleder.

– De spiller en formasjon som han kanskje passer i, men jeg tror kanskje de har kjøpt katta i sekken, sier Egill Helguson Neumann.

Bent Skammelsrud, som står med 11 seriemesterskap og tre cupgull for Rosenborg, håper at Bendtner kan være mannen som greier å skyte trønderne tilbake til Champions League.

Bent Skammelsrud håper at Nicklas Bendtner skal bidra med å få Rosenborg tilbake i Champions League. Foto: Odd Rune Wolden / NRK

– Rosenborg har kjøpt et prosjekt. De ser for seg en stor, sterk spiss som skal gjøre masse mål og få RBK inn i det gode selskap igjen.

– Men det er klart at de har kjøpt en mann som var god for fem år siden. Bendtner er ikke på topp akkurat nå, men tanken er at han skal komme såpass i form at han skal kunne bringe Rosenborg et steg videre.

Skammelsrud mener dansken har godt av å komme seg til en klubb som Rosenborg.

– Trener Kåre Ingebrigtsen er på mange måter totalt motsatt av engelske trenere. I Rosenborg vil Bendtner få tillit og tid til å spille seg i form, sier han.

Streamer treningen direkte

Onsdag trener den tidligere Arsenal-profilen på treningsanlegget Skoglunden ved Lerkendal stadion, og NRK er på plass for å streame hele seansen.

– Vi er klar for litt fotballsirkus. Vi merker at interessen er enorm, sier vaktsjef Odd Rune Wolden i NRK.

Sendingen starter klokken 11.35.

Bendtner fikk sin debut for Rosenborg i lørdagens treningskamp mot islandske Fimleikafélag Hafnarfjarðar på Marbella. Han ble skjermet fra spørsmål fra journalister både før og etter matchen.

Etter onsdagens trening vil sannsynligvis dansken være tilgjengelig for pressen.

– I dag skal vi få høre fra «Lord Bendtner», smiler Wolden.

Glad for interessen

Leder for organisasjon, samfunnsansvar og kommunikasjon i Rosenborg, Trond Alstad, sier RBK er opptatt av å være en åpen klubb som er tilgjengelig for alle.

– Vi skal ha et planlagt møte i dag i forkant av treningen, hvor vi skal diskutere mediestrategien så langt det lar seg gjøre, sier han.

Han vil ikke bruke ord som «kjør» og «press» når han snakker om medias interesse for Bendtner.

– Nei, nei. Dette er akkurat slik vi vil ha det. Vi er glade for at det er stor interesse rundt Rosenborg, sier han.