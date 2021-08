Det var klokka fem, mandag ettermiddag at politiet fikk melding om at to voksne og tre barn var meldt savnet.

– Det var et turfølge på tre voksne og fire barn som var på vei opp til Bringen. Turfølget skilte lag, sier operasjonsleder, Wenche Johnsen fra Trøndelag politidistrikt.

To i reisefølget returnerte

En av de voksne snudde og returnerte med det minste barnet på grunn av regn og vind i område, opplyser hun.

– Men to voksne og tre barn på sju, åtte og ni år gikk videre, sier operasjonsleder.

Politiet sendte ut en rescue-me-melding, og fikk ikke kontakt, ifølge Johnsen.

BRINGEN: Turfølget skulle opp til fjellet Bringen som er et populært turmål med godt merket sti fra Østrungen og parkeringsplassen ved Stokkhølet.

– De som var savnet skulle komme etter til en parkeringsplass, men det har de ikke gjort, sier operasjonsleder.

Ble funnet

Turgåeren som returnerte med det yngste barnet sier til Nea radio:

– Vi kom ned til parkeringsplassen og syntes det tok veldig lang tid før resten kom fram. Vi gikk opp igjen for å se om vi fant de igjen og vi hadde med ekstra drikke, men vi fant de ikke. Det var da vi varslet nødetatene.

Politiet var på vei med hundepatrulje. HRS sendte et redningshelikopter til området

Like før klokka 19:00 rapporterte politiet at reisefølget ble observert.

Politiet melder at de har blitt funnet i god behold, og ble fraktet av et redningshelikopter ned til parkeringsplassen.

– De ble siden gjenforent med resten av turfølget, sier innsatsleder Vegard Bolås.