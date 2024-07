Savnet gutt funnet i god behold etter leteaksjon

Lørdag iverksatte politiet en større leteaksjon etter et barn som ble meldt savnet på tur med familien på Røros. Like over klokken 11 melder politiet at barnet er funnet i god behold.

Nødetatene, redningshunder, redningshelikopter og luftambulanse deltok i søket.

Politiet opplyser at barnet hadde vært borte i omtrent 45 minutter før de fikk melding om at det var savnet like før klokken 10.30.