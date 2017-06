Savner informasjon om byggingen av storhallen

I mars vedtok politikerne i Trondheim å bygge den nye storhallen på Øya. Til store protester fra beboerne i området. Utbyggeren vedgår at informasjonen til naboene så langt har vært mangelfull. Nestleder i Øya velforening, Jørg Høyland, er oppgitt.

– Betydelig usikkerhet

– Det verste er jo uvissheten, og at det er satt en bestemt dato. Det er en betydelig usikkerhet med en ganske stram tidslinje hvor alt må klaffe, sier Høyland til NRK.

Kjell Håvard Nilsen er prosjektleder for nye Trondheim Spektrum. Foto: Kari Sørbø / NRK

– Vi må ha verifisert med politi og trafikkmyndigheter slik at vi har riktige forslag før vi begynner dialogen, sier Kjell Håvard Nilsen som er prosjektleder for nye Trondheim Spektrum.

I løpet av høsten blir det klart hvor omfattende arbeidet i Klostergata som går ned til hallen, kan bli.

Kulturminner

– Vi er bekymret for kulturminner og grøntverdier i området. Det ser også ut til at de setter til side sikkerheten til barn og voksne når varer skal kjøres inn og ut, mener Jørg Høyland.

Langs Klostergata ligger det mange bolighus, og protestene var store da hallvedtaket ble fattet i vår. Nå skal Trondheim Spektrum stå ferdig til prøve-EM i håndball høsten 2019.

– Klostergata er den eneste gata vi kan benytte. Først kommer det gravemaskiner og betongbiler. Deretter kommer det biler med prefabrikkerte elementer. Siden kommer det biler med stålkonstruksjoner og yttertak, sier Nilsen.

Det er mange unger i området som går til og fra skolene i Ila og på Singsaker. I tillegg ligger det en barnehage i Klostergata. Beboerne har bedt om at massetransporten skal stoppe ei stund om morgenen og ettermiddagen av hensyn til barna.

I dette området ligger ruinene etter Elgeseter kloster. Foto: Kari Sørbø / NRK

Møter skoler og barnehage

Men det kan ikke Kjell Håvard Nilsen love nå.

– Men vi skal ha møter med barnehage og skoler, sier han til NRK.

I tillegg er det usikkert om arkeologene må grave i gata. For hva er igjen av Elgeseter kloster? Og kanskje ligger Harald Hardråde gravlagt her. Det er Norsk institutt for kulturminner som avgjør om det skal graves i gata, og det skjer i løpet av sommeren og høsten.

– I løpet av et par uker skal vi ha en plan klar. Så blir det møter rett før ferien, eller rett etter ferien, lover prosjektleder Kjell Håvard Nilsen beboerne i området.