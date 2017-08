Satser penger på at Norske Skog går under

Mens Norske Skog forsøker å finne en bedre finansieringsløsning, har mange långivere, men trolig også spekulative investorer, satset penger på at selskapet skal gå under, skriver Dagens Næringsliv.

35 milliarder

Ifølge datatjenesten DTCC er det solgt såkalte CDSer, kredittsikringsinstrumenter, for svimlende 4,4 milliarder dollar, tilsvarende 35 milliarder kroner i Norske Skog. Disse instrumentene er en forsikring mot kredittap, som flytter kredittrisikoen fra en investor til en annen.

Avisa understreker at dette er bruttotall, og omfatter alle de utestående 2.528 kontraktene.

Justerer man for at en aktør, for eksempel en bank, står som utsteder av noen kontrakter og kjøper av andre, er nettotallet på 211 millioner dollar, eller rundt 1,7 milliarder kroner, ifølge avisa.

Hemmelig

Hvem som har kjøpt eller solgt CDS-ene er hemmelig.

Norske Skog har lenge slitt i et fallende avispapirmarked og har dessuten stor gjeld etter mange oppkjøp.

I mai hadde selskapet en rentebærende gjeld på 6,4 milliarder kroner. Fredag er satt som siste frist for å komme til enighet med kreditorene.