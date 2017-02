– Berlinfilharmonien er det beste orkesteret i verden, og det å få spille med musikere derfra betyr alt, sier Joakim Røbergshagen.

Kavlifondet ga i fjor 2,4 millioner kroner til etableringen av orkesterakademiet på Røros. Fem håndplukka unge norske musikere får undervisning av musikere fra Berlinfilharmonien. Nå satser også Talent Norge på unge orkestermusikere, og støtter KonstKnekt med 990.000 kroner fordelt på tre år.

Flere øvinger

Talentene tilknyttet programmet er Ragnhild Kyvik Bauge fra Oslo, Mirjam Kammler fra Drammen, Michael Grolid fra Ås, Edvard Erdal fra Lillehammer og Joakim Røbergshagen fra Trondheim.

De har så langt møttes to ganger, sist på Røros i forrige uke.

– Det har vært en del øving og det har vært hardt, men utrolig artig og lærerikt. Jeg har merket på meg sjøl og de andre studentene at nivået på det vi spiller er gått opp betraktelig, sier Røbergshagen som ser frem til neste treff under Vinterfestspillene i mars.

KonstKnektene var samlet til øving og samspill på Røros sist uke. Fra venstre Edvard Erdal, fiolin. Luiz Coelho, fiolin Berlinfilharmonien, Ragnhild Kyvik Bauge, fiolin, Joakim Røbergshagen, fiolin, Walter Küssner, bratsj, Berlinfilharmonien, Michael Grolid, bratsj, Øyvind Gimse, cello TrondheimSolistene, Mirjam Kammler, cello. Foto: Tom Gustavsen / KonstKnekt

– Nå kan vi arrangere flere møter mellom knektene og mesterne fra Berlinfilharmonien, sier en begeistret Bjørn Nessjø, administrativ leder i KonstKnekt.

Vil løfte nivået

Målet med KonstKnekt er å bedre orkesterutdanningen i Norge, samtidig som programmet skal kvalifisere kandidatene til verdens ypperste orkesterakademi - nemlig Berlinfilharmoniens eget orkesterakademi.

– Vi er imponert over arbeidet KonstKnekt gjør og de internasjonale kontaktene de har opparbeidet seg. Dette gir fantastiske muligheter for unge talenter, og vi er helt sikre på at dette vil løfte nivået på unge orkstermusikere i Norge i årene som kommer. Det sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

Talent Norge ble opprettet i 2015 og eies av Kulturdepartementet. Formålet er å bidra til talentutvikling på høyt nivå innen kunst og kultur.

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra de unge talentene har vært enestående.

– De var utrolig nervøse foran det første møtet i Berlin i november, men det viser seg at de ypperste musikerne og de ypperste stjernene er vanlige folk. Det var utrolig flott å se samarbeidet mellom de norske utøverne og de tyske mesterne, sier Bjørn Nessjø.

For Joakim Røbergshagen er dette en ypperlig læringsarena, og drømmen er å komme inn på Berlinfilharmoniens eget akademi.

– Det er fantastiske musikere over hele verden som gjerne vil komme inn på det samme akademiet, så det ville vært som en drøm som går i oppfyllelse.