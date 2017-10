Satser på elektrifisering

Venstre på Stortinget skal bruke all sin makt i budsjettforhandlingene med Regjeringa for å sikre at elektrifiseringa av Trønder- og Meråkerbanen blir ferdig innen fristen i 2023. Det sier nyvalgt stortingsrepresentant for Venstre i Sør-Trøndelag, John Gunnes. Han tror på oppstart i 2018, senest i 2019.