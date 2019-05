Satser på at brasiliansk sambafotball skal senke RBK i cupen

Kampen mellom Rosenborg og Rørvik i første runde i norgesmesterskapet i fotball streames på nrk.no fra klokka 16.

En rekke andre cupkamper blir også spilt 1. mai.

Tror på seier

På tettstedet Rørvik med 3129 innbyggere lengst nord i Trøndelag, er forventningene store til første runde i norgesmesterskapet i fotball.

– For oss er dette veldig stort. Det blir vel ikke mye større. Vi rigger oss for tidenes kamp på Rørvik, sier assistenttrener, Geir Håvard Moen.

15 år har gått siden de hadde besøk av et eliteserielag sist. Den gangen tapte de 8-0 mot Bodø Glimt.

– Hvor stor mulighet har Rørvik mot Rosenborg?

– Vi har sett at Rosenborg ikke er på sitt beste. Cup er cup. I utgangspunktet skal de dominere. Så får vi se da.

– Kan det bli seier?

– Selvfølgelig kan det bli seier, sier Moen.

Assistenttrener på Rørvik, Geir Håvard Moen, sier cup er cup der alt kan skje. Foto: Rita Kleven

Fotballtalent fra Brasil

Fem brasilianere på Rørviks fjerdedivisjonslag i fotball lover kamp og gleder seg stort til kamp mot Rosenborg.

– Rosenborg har et godt lag, men om vi jobber hardt så har jeg tro på at vi kan vinne, sier keepertalentet Luis Freixo. Han har prøvespilt for eliteserieklubber som Bodø Glimt og Mjøndalen.

Keepertalentet Luis Freixo har kommet fra Brasil for å spille for Rørvik. Som ung var han med på å vinne Norway-cup for sitt lag fra Brasil Foto: Rita Kleven

Laget på Namdalskysten har gjennom organisasjonen Casas da Noruega hentet spillere fra Brasil. Oppkjøringen har vært god. I påska var Rørvik på treningssamling i Rio de Janeiro. Her var det en til to treningsøkter om dagen og treningskamp.

Ute på treningsfeltet studerer fem brasilianere oppslaget fra lokalavisa etter helgas seriekamp som laget vant fortjent.

Alle jobber på lakseslakteriet til Sinkaberg Hansen når de ikke spiller fotball. Nå har de fokus på Rosenborg-kampen..

– Det blir en fin erfaring for oss og alle på laget. Det blir en stor dag, sier Gleidson Pinheiro.

Rosenborg ligger nederst på tabellen etter fem seriekamper. Nå satser de på opptur i onsdagens cupkamp mot Rørvik. På trening fra venstre Tore Reginiussen og Nicklas Bendtner. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Rosenborg går for opptur

En nesten fem timer lang busstur fra Trondheim til Rørvik ventet et hardt presset Rosenborg-lag.

Etter fem spilte kamper ligger RBK nederst på tabellen med kun to poeng. Tore Reginiussen vil være med på å snu trenden i onsdagens cupkamp mot Rørvik.

– Vi er vel forhåpentligvis favoritter onsdag. Da vi får oss kanskje en seier og scorer noen mål. Får oss en opptur. Så må vi begynne å vinne kamper. Det er så enkelt som det, sier Reginiussen.

Ordfører Amund Hellesø lover folkefest når Rosenborg kommer til Rørvik. Foto: Eividn Aabakken

Folkefest

På fotballstadion på Rørvik forbereder de seg på folkefest. Supporterklubben til Rørvik, Nota, skal bidra med sitt. Det loves supportershow. Ordfører Amund Hellesø er iført Rørviks supporterskjerf i rødt og hvitt.

– Dette gleder jeg meg til. Dette blir en folkefest i Ytre Namdal. Nå er ikke Rosenborg i noe kjempeslag. Så her er det muligheter.Men det skal være forskjell på et fjerdedivisjonslag og eliteserien.

På stadion jobbes det på dugnad. Det males og rigges.

– Vi får se om Rosenborg vil spille seg i god form. Det kan hende de blir tatt på senga. Vi har mange spillere med gode spissferdigheter som kan overraske, sier Einar Bjørnsønn Overrein, konferansier under supportershowet.