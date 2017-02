Satsar på solcellepanel og vindmølle

– Vi innser at vi er ein del av problemet, og vil derfor prøve å vere ein del av løysinga. Dagens løysingar innan transport inneber utslepp, og det vil vi gjere noko med.

John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge, fortel at det er god økonomi i den nye terminalen som no blir klargjort i Trondheim, då dei vil ende opp med å spare mykje pengar. Den nye terminalen skal med hjelp frå solcellepanel og ei vindmølle sørgje for energi til cirka 75 el-køyretøy. I tillegg skal det vere sjølvdrivne lyktestolpar, og vindturbinar som skal skape energi nok til dei tilsette sine el-syklar. Den totale summen for bygget hamna på 500 millionar kroner.

– Må satse på miljøeffektivitet

John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge, fortel at løysinga til transportbransjen i dag inneber utslepp. Foto: Posten Norge

– Posten Norge har mange miljøsatsingar, og vi brukar fleire milliardar på nye terminalar landet over. Bygget i Trondheim vil ha offisiell opning 15. september, og totaliteten av miljøeffektive løysingar i denne terminalen er foreløpig eineståande.

Eckhoff meiner dette er den riktige retninga å gå i, og legger til at alle verksemder må satse på miljøeffektivitet. Han peikar særskild på transport- og logistikkbransjen. Den nye terminalen vil finne stad på Torgård, sør for Trondheim sentrum. Konsernsjef i Posten Norge, Tone Wille, fortel at miljøperspektivet har vore førande heilt sidan dei starta å planlegge den nye terminalen.

– Samarbeid med blant anna Enova har gitt oss moglegheita til å satse på innovative løysingar som gjer dette til Europa sin mest miljøvennlege terminal, seier Wille.

Adm.dir. Nils Kristian Nakstad og Postens konsernsjef Tone Wille, prosjektleiar Ingar Norvik og terminalsjef Leif Ivar Skjærvik. Foto: Posten Norge

Mål om å bli lavutsleppsamfunn

Det statlege føretaket Enova har støtta prosjektet med 14,2 millionar kroner, og dei meiner den nye terminalen vil bli eit eksempel til etterfølging.

– Det er eit ambisiøst prosjekt som det er ein fryd å få vere med å realisere. I lavutsleppsamfunnet må norske bygg både vere meir energieffektive og belaste energisystemet mindre, forklarar Nils Kristian Nakstad, administrerande direktør i Enova.

Enova sitt oppdrag er å vere pådrivar for lavutsleppsamfunnet, og Eckhoff er svært glad for å ha dei med på laget.

–Dei hjelper oss med utgiftene, men det viktigaste er at dei har mykje kompetanse på området, forklarar han.