Svart senker natten seg

I stall og stue

Solen har gått sin vei

Skyggene truer

Og plutselig står hun der – med tente lys, Sankta Lucia. Fram med talglys og lussekatter. Her skal det feires!

Hvis man da ikke heller velger å feire en av de andre 25 helgenene som også har minnedag 13. desember ...

Ble slått i hjel

En av dem er Elisabeth Rosa av Rozoylengtet, som «så lengtet etter ensomhet og strenghet, at hun trakk seg tilbake til ensomheten i sumpene midt i skogen for å leve som en eneboerske i et hult eiketre.»

Eller den hellige Antiokus av Plumbaria, som ble slått i hjel for å statuere et eksempel.

Men de aller fleste av oss fokuserer på Sankta Lucia denne dagen. Hun er skytshelgen for både bønder, angrende prostituerte, dørselgere og vaktmestere. Og mange flere.

Lucia burde muligens også vært skytshelgen for de med brannskader i hodebunnen. Foto: AFP

Rev ut sine egne øyne

Den hellige Lucia ble født i år 286 på Sicilia i Italia og skal være en historisk skikkelse. Vi feirer henne med lys og glede, bakverk og vakker sang.

Men – som de fleste helgener er historien mer dramatisk og blodig enn som så. Det å bli helgen er egentlig ikke så mye å trakte etter. Vi snakker ofte om tortur, martyrdød og andre gufne greier. Lucia er ikke noe unntak.

Hun var opptatt av Gud, som seg hør og bør om man skal bli helgen. Hun lovet allerede som barn evig kyskhet – ingen mann skulle ta jomfrudommen hennes. Skal vi tro legenden gikk hun relativt langt for å beskytte jomfrudommen sin. Da en hedensk frier kommenterte at hun hadde vakre øyne, rev hun dem ut og sendte dem til han på et fat.

Lucia, enten før hun rev ut øynene, eller etter at hun hadde fått nye. Foto: Lucia (oljemaleri). Ukjent maler.

Den litt dramatiske måten å takke nei til en flørt på er muligens litt underkommunisert i Luciafeiringen i barnehager rundt i landet. Heldigvis.

Men Lucia var nok fornøyd. Frieren lot seg øyeblikkelig kristne.

Likevel unnslapp hun ikke martyrdøden. Etter først uten hell å ha blitt forsøkt slept til et bordell for å få slutt på renheten hennes, blir Lucia til slutt stukket med et sverd i halsen.

En nordisk tradisjon

St. Olavs domkirke i Trondheim ligger rett på andre siden av gata fra Nidarosdomen. Det er byens katolske kirke, men sogneprest Egil Mogstad gjør ingen spesielle forberedelser til Lucia-dagen.

– Jeg skal ikke nedvurdere henne. Hun er nevnt i den opprinnelige nattverdsbønnen. Hun er ingen «hvem som helst», men feiringen er mer en nordisk tradisjon.

Likevel er hun kjent over hele verden. Det som hevdes å være relikviene hennes, restene av kroppen, ligger i en sarkofag i kirka Santi Geremia e Lucia i Venezia.

Vi har også en slags Lucia selv, forteller Egil Mogstad. Sankta Sunniva er den eneste kvinnelige norske helgenen.

– Hun nektet også å gifte seg med en ikke-kristen og legger ut på åpent hav uten ror, seil eller årer. Hun overlater skjebnen sin i Guds hender. Det går an å dra en parallell der.

Egil Mogstad er sogneprest i St. Olavs domkirke i Trondheim. Rosenkranser, medaljonger, smykker og helgenbilder. Det er et stort utvalg av religiøse symboler å få kjøpt i katolske kirker. Det kryr av helgener. Det kan sikkert være lurt med en minnemedaljong for å huske hver enkelt. Det er vanlig med relikvier i katolske kirker. Restene av Lucia ligger i Venezia. Fra 1955 med en sølvmaske over ansiktet, men fortsatt med hender og føtter synlige.

Ikke et godt kvinnebilde

– Gud blir mer menneskelig for oss gjennom helgenene.

Det sier Therese Marie Ignacio Bjørnaas. Hun er førsteamanuensis ved barnehagelærerutdanninga på DMMH og jobber blant annet med religion, livssyn og etikk.

Og hun er katolikk.

– Når vi ber til helgener så er det en inngang til Gud. Helgenene går i forbønn for oss, de er vårt vindu til Gud.

Men Bjørnaas er skeptisk til kvinnebildet som skapes i slike legender.

– De er så opptatte av sølibat og jomfruelighet, det er liksom det optimale. Det reagerer jeg på i den katolske kirka. Hva slags kvinnebilde lager vi oss?

Men – legenden om Lucia er ikke alene om det. Mange kvinnelige helgener og figurer i flere religioner står for nettopp det med renhet og jomfruelighet.

Når det gjelder det kvinnelige går egentlig ikke Lucia foran som noe godt eksempel, mener Therese Bjørnaas. Foto: Privat

Lucia for alle

Kanskje det er i ferd med å endre seg. Kravet om kyskhet og jomfruelighet er sjeldent like strengt for menn.

Det er gjerne barnehagene som er aller ivrigst i feiringen av Luciadagen, og på barnehageutdanninga blir Luciadagen også markert.

– På barnehageutdanninga ved Dronning Maud er det mest kvinner, så her er det ofte mennene som går Lucia. Og i barnehagene får alle være Lucia, både jenter og gutter, lyse eller mørke i håret. Det synes jeg er positivt. Det er med på å vise mangfold.