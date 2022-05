Klokka 6.56 tirsdag meldte politiet om at det hadde vært et sammenstøt mellom et tog og en traktor ved Håggåbrua i Midtre Gauldal.

Bane NOR opplyser til NRK at lydsignalet ved overgangen skal ha fungert.

– Det er en planovergang det ikke har skjedd mange ulykker på før, sier pressevakt hos Bane NOR, Thea Rønningen.

Politiet skal gjøre videre etterforskning, og Bane NOR sin undersøkelse- og analyseenhet vil gjøre egne undersøkelser av planovergangen.

Ung mann døde

Politiet i Trøndelag opplyste til NRK at det var snakk om en alvorlig ulykke, og at traktoren hadde havnet i elva Gaula.

– Vi fikk melding 6.48 om en ulykke mellom traktor og passasjertog ved Håggåbrua, sa Kirsten Bergstrøm til NRK.

Både luftambulanse og brannvesenet med dykkere dro til stedet.

Politiet bekrefter at føreren av traktoren er død, og at det er snakk om en ung mann, en tenåring, fra Melhus.

Pårørende er varslet, og blir ivaretatt av kriseteamet i kommunen.

Like etter 14 publiserte politiet navnet på den omkomne. Det var Even Moe Engan, født i 2003, som omkom.

– Etterforskningen pågår med avhør av vitner og tekniske undersøkelser. Politiet vil komme tilbake med mer informasjon, når det foreligger nye opplysninger som vi kan gå ut med, skriver politiadvokat Inger-Johanne Grovassbakk i pressemeldingen.

Pårørende er varslet etter dødsulykken ved Håggåbrua i Midtre Gauldal. Foto: Per Jostein Wolden / Gauldalsposten / NTB

Traktorføreren skal ha kjørt tilhenger med grus.

– Vi fikk tidlig bekreftet at fører av traktor var død. Hendelsesforløp har vi ikke, annet enn at traktor og tilhenger til traktor er funnet på hver sin side av jernbanesporet, sier operasjonslederen.

Kriminalteknikere ble sendt fra Trondheim, i tillegg til at ulykkesgruppa til Statens vegvesen dro til stedet.

Arbeidstilsynet har også blitt varslet.

Ungdomsmiljøet oppfølges

Kriseledelsen i Gauldal har i dag jobbet med å ta vare på alle som er berørt av ulykken. Kommunedirektør Bodil Brå Alsvik.

– Dagen har vært preget av det tragiske som har skjedd. Vi tenker først og fremst på familien til den omkomne. Vi har gjort alt vi kan for å følge opp dem som på ulike måter er berørt, sier kommunedirektør i Midtre Gauldal, Bodil Brå Alsvik.

Kriseledelsen har hatt et tett samarbeid med det psykososiale kriseteamet i Melhus kommune.

– Det er ingen her som ikke blir berørt av en så trist hendelse, det er en flott ungdom fra området som ikke er her lengre.

Det er flere miljø som er berørt av ulykken. Blant annet har kriseledelsen fulgt opp arbeidsplassen til den omkomne.

Det er også gjennomført oppfølging av ungdomsmiljøet i Gauldal kommune.

– Det har blitt satt opp egne ressurser for å håndtere oppfølging av ungdomsmiljøet.

– Berører oss alle

Jorid Jagtøyen, ordfører i Melhus kommune, skriver til NRK at deres hovedoppgave er å ta vare på familie og omgangskrets.

– Jeg kan si at dette er en dypt tragisk ulykke som berører oss alle veldig.

Hun legger til at kommunen har tett samarbeid med Midtre Gauldal som følger opp arbeidsplassen.

– Mine tanker går til de nærmeste pårørende og vennekretsen. Det er ufattelig tragisk og trist at vi mister en av våre ungdommer.

Hun legger til:

– Jeg vil oppfordre ungdommer og omgangskrets til å ta vare på hverandre og være sammen.

Nødetatene er på plass der traktoren ble påkjørt av toget. Foto: Morten Andersen / NRK

Påkjenning for passasjerene

Operasjonsleder Bergstrøm forteller at det var få passasjerer om bord på toget.

De har fått bistand av ambulansen, og ble fraktet fra ulykkesstedet i drosje.

– Det er ikke noe fysisk skade, men det er klart at dette er en påkjenning for alle involverte, sier hun.

Operasjonslederen forteller at ulykka har skjedd på en usikret planovergang.

Toget ikke kjørbart

Bane Nor ved pressevakt Thea Rønneberg sier at det er toget fra Røros som har kollidert.

Dovrebanen ble stengt på grunn av ulykken, men er nå åpnet igjen.

– Ulykka har dessverre fått et veldig tragisk utfall. Vi jobber med å få full oversikt, og må komme tilbake til hva som har skjedd, sier Rønneberg til NRK like før klokka 9.

Hun legger til at ulykka har skjedd på en planovergang med varsling.

Slik ser fronten på toget ut etter sammenstøtet tirsdag morgen. Foto: Morten Andersen / NRK

SJ Nord setter inn busser i stedet for tog fram til klokka 12 i første omgang.

– Så ser vi hva vi gjør ut fra hvilken beskjed vi får av politiet, sier Hilde Lyng i SJ Nord.

Hun forteller til NRK at toget ikke er kjørbart, men at det ikke har sporet av.

– Det må hentes og fraktes til verksted. Det ble veldig skadet i fronten, sier Lyng.

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er på stedet. I tillegg er kriminalteknikere på plass, samt at havarikommisjonen er på tur. Foto: Morten Andersen / NRK

Har gjort avhør

Brua ligger like ved E6 rett nord for Støren sentrum.

Det er usikkert hvor lenge Dovrebanen vil være stengt.

Innsatsleder på stedet, Håkon Flor, forteller at havarikommisjonen er på tur.

Føreren ble ikke funnet i traktoren.

– Vi har gjort de avhørene som er nødvendige. De som meldte fra til nødetatene og de som var om bord i toget – lokfører blant annet.

Håkon Flor er politiets innsatsleder på stedet. Foto: Morten Andersen / NRK