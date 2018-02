NRK har tidligere skrevet om hvordan avrenningen fra vogntog skaper farlige situasjoner og speilglatte veier.

KAN SKAPE FARLIGE SITUASJONER: Roar Melum i Lastebileierforbundet mener avrenning fra vogntogene er trafikkfarlig. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Daglig kjører over hundre vogntog fulle av laks fra Frøya og Hitra langs fylkesvei 714 i Trøndelag. Laksen er pakket i is – og når den smelter, renner vannet rett ut i veibanen.

Statens vegvesen er klar over problemet, og mener avrenningen er farlig.

Roar Melum i Lastebileierforbundet etterlyste strengere reguleringer fra myndighetens side, for å stoppe avrenningen på veiene.

– Jeg mener myndighetene kan stille strengere krav og forby avrenning på veiene, uttalte han til NRK.

Spurte statsråden om behov for endringer i loven

Gunn Iversen Stokke (Sp), leder i hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkeskommune, er opptatt av trafikksikkerheten i Trøndelag, og har engasjert seg i saken.

– Både media, transportnæringa og lokalt kjente har påpekt svært glatte partier i veibanen. Da er det min plikt som veieier å følge opp dette, sier Stokke til NRK.

Hun er bekymret for alle ulykkene langs «lakseveien». Hun fikk sine partifeller på Stortinget til å sende et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), om hvorvidt det er behov for å endre loven for å kunne forby trafikkfarlig avrenning fra vogntog.

Gunn Iversen Stokke (Sp), leder i hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkeskommune, er bekymret for trafikksikkerheten. Foto: Randi Lillealtern/NRK

– Trafikkfarlig, og dermed ulovlig

Samferdselsministeren svarer at han mener at avrenningen bryter med loven.

«Avrenning av smeltevatn som frys til is på vegen er trafikkfarlig og derfor klart i strid med desse føresegnene».

Han viser til forskrift om bruk av kjøretøy, som sier at lasten skal være godt nok sikret, slik at den ikke er en «trussel for helse, eiendom eller miljøet».

MENER AVRENNING BRYTER MED LOVEN: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Foto: Espen Breivik / NRK

– Det er soleklart at avrenning fra transport på veien er i strid med loven, sier Stokke.

Hun er glad for at samferdselsministeren er såpass tydelig, og hun forventer dermed at både politi, Statens vegvesen, transportørene og oppdrettsnæringen tar svaret fra statsråden til etterretning og følger opp dette snarest.

– For meg er det ingen grunn til å vente. Politi og Vegvesenets kontrollører må nå slå ned på dette. Jeg vil også informere ordførerne langs disse veiene om svaret fra statsråden, sier Stokke til NRK.

Flere dødsulykker på «Lakseveien»

Adresseavisen har satt søkelys på de mange alvorlige ulykkene på fylkesvei 714, som på folkemunne blir omtalt som «Lakseveien», på grunn av alle laksevogntog som kjører denne strekninga.

Statistikk fra Statens vegvesen viser nemlig at det har vært 28 alvorlige ulykker på denne strekningen de siste åtte årene, der personer har blitt drept eller alvorlig skadd.

Sju personer har mistet livet i ulykker på veien siden 2009.