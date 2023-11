Sæter får tre kampers karantene

Rosenborg-profilen Ole Sæter (27) får tre kampers karantene etter det røde kortet mot Molde sist helg.

Det skriver VG. Avgjørelsen kommer fra Norges Fotballforbunds disiplinærutvalg tirsdag.

– Disiplinærutvalget har vurdert hendelsen til å være voldsom opptreden og har enstemmig ilagt spilleren tre kampers karantene, melder Tonje Rismo i disiplinærutvalget til VG.

Det betyr at sesongen er over for Ole Sæter, da det kun er tre kamper igjen for hvert av lagene i Eliterserien 2023.