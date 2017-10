Sa seg ikkje skuldig

Ein mann frå Trøndelag, som er tidlegare dagleg leiar i eit dykkefirma, sa seg ikkje skuldig då saka mot han starta i dag. Under eit dykk utanfor Smøla for tre år sidan omkom ein mann i 50-åra. Trønderen er tiltalt for fleire brot på arbeidsmiljølova. Ifølge tiltalen skjedde dykkinga uten kartlegging av fare- og risikovurdering.