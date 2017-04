Sa ja til utredning om hvorvidt nordmøringer skal bli en del av Trøndelag

I februar ble det klart at de fem nordmørskommunene skal bruke det neste året på å utrede om de skal bli en del av Trøndelag.

Tirsdag sa toppolitikerne i Trøndelag ja til å ta del i utredningen.

– Her har Trøndelag fått en henvendelse fra kommuner på Nordmøre om å ta del i et utredningsarbeid som kanskje kan vise at det er fornuftig for dem å bli en del av Trøndelag. Det støtter Høyre helhjertet opp om. Å få en faglig utredning som peker på fordeler og mulige ulemper, er fornuftig. Da får vi debatten på riktig spor, sier Henrik Kierulf (H) til NRK.

Flytter makten

– Så Høyre vil ha Nordmøre med i Trøndelag?

– Vi er iallfall positiv til at det settes i gang et utredningsarbeid. Vi er opptatt av at grensene ikke skal være for evig tid. Derfor må vi være positiv til kommuner som ønsker tilhørighet til Trøndelag, sier han.

Karin Bjørkahug (KrF) sier hun er for sterke regioner, fordi det er med på å flytte makten nedover i systemet, ned mot brukerne.

– Vi mener derfor det er riktig å svare ja på en slik henvendelse, sier hun.

Nei fra SV

Bare Torgeir Strøm (SV) stemte imot da arbeidsutvalget i Trøndelag fylkeskommune tirsdag behandlet spørsmålet.

Torgeir Strøm (Sv) er negativ til utredningen. Foto: Magnar Brandseth / NRK

– Vo har bestemt oss for å bygge Trøndelag, og vi synes det er en utidig innblanding at vi skal være med og støtte en utredning der en del nordmørskommuner ser på muligheten for å gå til Trøndelag, sier han.

Han mener Trøndelag sender feile signaler ved å si ja til å ta del i utredningen.

– Det gir feile signaler til Møre og Romsdal, som ønsker å være en egen region, og det gir feile signaler til Stortinget, hvor det kan bli oppfattet som at Trøndelag er åpen for en mulig sammenslåing med Møre.

– Vi ønsker ikke en Midt-Norge-kommune. Vi ønsker å være Trøndelag, fastslår Strøm.

Meningsmåling

Selv om politikerne tirsdag ikke vedtok å endre grensen til Trøndelag, er tirsdagens utredningsvedtak første steg på veien mot det som kan bli et større Trøndelag, med 40000 flere innbyggere, deriblant Kristiansund.

Kristiansund-ordfører Kjell Neergaard skjønner ikke Strøms argumenter om ikke å ønske nordmøringene velkommen.

– Hvis man ikke ønsker å få med seg det største eksportfylket, da skjønner jeg ingenting. Det er store verdier som skapes her som kan bidra stort inn i en region Midt, sier han.

Han forteller videre at en meningsmåling, som ble offentliggjort tirsdag, viser at det er mellom 45 og 50 prosent av innbyggerne på Nordmøre som ønsker seg til Trøndelag.

– Det er stor variasjon fra kommune til kommune. I Kristiansund var det 65 prosent av de spurte som svarte at de ønsket seg nordover, mens i Eide, som ligger tett til Romsdal, svarte 25 prosent at de vil til Trøndelag, sier han.