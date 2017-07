Så glad ble Rune (56) da han ble bestefar for første gang

Lørdag 8. juli ble Rune Falch Robertsen fra Oppdal bestefar for første gang, til en liten gutt. Tirsdag denne uka la han ut en video på Facebook, for å vise dattera Alexandra hvor lykkelig han ble over nyheten, skriver avisa OPP.

– Jeg ser vel ikke akkurat ut som en ballettdanser fra Bolsjoj-teatret, men jeg har fått tilbakemelding på at jeg er en kul bestefar som tør å gjøre dette, forteller Robertsen.

– Blir ikke flau lenger

Dattera, Alexandra Margrethe Robertsen, er den eldste i en søskenflokk på fire. Da hun fikk se videoen, ble hun ikke akkurat overrasket:

– Han har alltid vært litt sånn rar. Vennene mine har alltid kommentert at han er kul og artig, og at han ikke tar seg selv så høytidelig, forteller hun.

Hun delte selv videoen med denne teksten onsdag:

«Hahaha, han mannen her overrasker ikke lenger, har bare godtatt at han er som han er. Får nok ikke holde babyen selv når de kommer på besøk imårra»

Og akkurat det siste fikk hun rett i:

– Han sa ikke «hei» til meg da han kom, for å si det sånn. Han gikk rett bort til meg og tok babyen fra fanget mitt, ler hun.

NYBAKTE FORELDRE: Alexandra og kjæresten Henrik ble foreldre til en liten gutt 8. juli. Foto: Privat

Håper at de flytter nærmere

Den ferske bestefaren er for tida på besøk hos dattera i Målselv og legger ikke skjul på at han er stolt over «godgutten»:

– Han er veldig glad i melk, så han ser veldig god ut, forteller han.

Alexandra og kjæresten bor i Moen i Målselv, langt unna besteforeldrene på Oppdal.

– Det er kjedelig at de bor så langt unna, så jeg hinter om at de må komme seg nærmere ganske ofte. Jeg tror og håper at det heller den veien for dem, sier han.

– Han snakker om det hver gang vi møtes, men nå har vi akkurat kjøpt oss hus i Bardufoss, så vi får se. Jeg vil ikke love noe, sier dattera.

Se hele dansen fra Facebook-siden til Robertsen her: