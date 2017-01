Så du ildkula på himmelen i går?

En ildkule ble søndag observert på himmelen fra flere landsdeler. Den sjeldne kula viste seg i fullt dagslys i 13-14-tiden. Flere melder også at de like etter observasjonene hørte et høyt tordensmell.

– Kula skyver luft foran seg slik at luften blir som en vegg som gjør at kula eksploderer, men noen ganger går den så fort at den brenner opp før den når atmosfæren, sier Tor Eianr Aslesen, pressekontakt i Norsk meteornettverk.

Nå leter både de og den internasjonale meteororganisasjonen etter folk som har observert den brennende kula.

Eksplodert over Dovre

Pressekontakt i Norsk meteornettverk, Tor Einar Aslesen ønsker å komme i kontakt med folk som har observert en brennende kule over himmelen i dag. Foto: Privat

På grunn av uklart vær har ikke Norsk meteornettverk klart å fange den brennende kula på kamera. Derfor håper de på å få inn bilder av folk som kan ha sett den.

– Det er ikke tvil om at det dreier seg om ei ildkule. Rapportene er uavhengige og kommer fra både Vest- og Østlandet og at den har gått over nordlige deler av Langfjella, antakelig over Dovre hvor den kan ha eksplodert, sier han.

Ifølge Aslesen kan kulen ha være alt fra 10 kilo til 1000 kilo.

– Den var i alle fall større enn et vanlig stjerneskudd, sier han.

Sirklene markerer hvor meteoren mest sannsynlig har passert. Bildet er fra Gran på Hadeland. Foto: Norsk meteorittnettverk

– Ble målløse

Ove Karsvik og kona Vigdis gikk på ski på Dovrefjell i går da de oppdaget lyset på himmelen.

Ove og Vigdis Karlsvik så det sterke lyset over Dovrefjell i går. Her er de på stedet der meteoren ble observert. Foto: Privat

– Det var like før klokken 14 i går da vi så en kraftig ildkule i stor hastighet som gikk i rimelig bratt bane nedover. For oss så det ut som gikk i oppløsning. Det virket som den gikk i bakken 100 meter unna oss, sier Karlsvik.

Han forteller at de har snakket med flere som har sett det samme, men det var ikke noe smell å høre.

– Det virket som den brant opp rett og slett. Det var et utrolig sterkt lys. Vi har aldri sett noe sånt før, så vi ble jo helt målløse, forteller han.

Sterke trykkbølger

I 2013 ble over 500 personer skadd da en ildkule eksploderte over Uralfjellene i Russland.

De voldsomme trykkbølgene etter at meteoritten eksploderte førte til at vinduer ble blåst ut i bygninger, og mange ble truffet av glassplintene.

– Den gangen gikk det tre minutter fra folk så lysglimtet til de hørte smellet som sprengte vinduene. Det er den samme fysikken her, men i kula over Norge i går var jo mye mindre, sier Aslesen.

Han ber folk som har observert kula eller tatt bilde av den om å kontakte Norsk meteorittnettverk, og om de finner steiner som stammer fra meteoritten, skal de kontakte Vitenskapsmuseet i Trondheim eller Naturhistorisk museum i Oslo.