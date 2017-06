Saken oppdateres

– Vi fikk telefon fra ansatte på avfallsmottaket på Heggstadmoen om at det brant på et transportbånd. Det utviklet seg ganske hurtig, så vi sendte en del enheter oppover. De melder nå at de har kontroll på stedet, sier 110-operatør, Øystein Hårberg, til NRK.

NRKs reporter på stedet forteller at det sannsynligvis er et litiumbatteri som har selvantent på transportbåndet i et sorterimngsanlegg for grovavfall.

Ingen personer er skadd i brannen.

Både politi og brannvesen rykket til brannen. Foto: Stein Lorentzen / NRK

