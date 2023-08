Rykker ut til brann i Sparbu

Det brenner i en enebolig i Sparbu i Steinkjer. Politiet skriver at det kommer store flammer fra bygget.

– Vi gjør et forsøk på slukking, men det meldes om fullt utviklet brann i andreetasjen på bygget, sier Fred Mælen, vaktleder ved 110-sentralen.

17:30 kommer beskjeden om at huset ikke kan reddes. Det blir kontrollert nedbrenning av huset. Ingen personer er inne i huset bekrefter innringeren til brannvesenet. Personen har bosted på adressen. Mælen sier at det er mye flammer og høy varme, men at det ikke skal være fare for nærliggende boliger.

Fylkesvei 759 er stengt ved nordenden av Leksdalsvatnet på grunn av boligbrannen.