Stopper salg av denne adventsstaken etter brann hos Julie (23)

Adventsstaken, julepynten og deler av vinduskarmen sto allerede i full fyr da Julie Kristoffersen sporet opp lukta av brent i hjemmet sitt på Nardo i Trondheim.

Hun forsøkte å kvele flammene mens hun hadde brannvesenet på øret. Men den stadig tjukkere røyken tvang henne til å gi opp.

Sikker på at lysestake er arnested

– Dette ble en annerledes jul. Det er sot overalt hjemme. Alt jeg eier lukter røyk, sier Kristoffersen, som har vært nødt til å flytte inn på hotell.

23-åringen er sikker på at brannen startet i den elektriske adventsstaken ved navn «Lucky seven». Hun kjøpte den sjuarmede staken på Rusta før i år eller i fjor.

– Kjæresten og jeg er ikke helt enige om når den ble kjøpt. Men den er relativt ny, sier hun.

ANNERLEDES JUL: Julie Kristoffersen vil bli langt mer varsom når det kommer til julebelysning i fremtiden. Foto: Privat

Kristoffersen skal ha hørt en spesiell lyd fra staken før brannen, uten at hun tenkte særlig over det.

– Jeg skal være mye mer oppmerksom og varsom i fremtiden. Og aldri ha adventsstake igjen.

Stopper salget

Torsdag ettermiddag varslet Rusta at de stopper salget av adventsstaken. Adresseavisen meldte det først. Veldig bra, sier Julie Kristoffersen.

Ifølge pressekontakt i butikkjeden, Cecilia Gärdestad, tok de affære for å være på den sikre siden.

– Det gjør vi alltid når det kan være risiko for personskade eller skade på eiendom som følge av feil med våre produkter.

Rusta har foreløpig ikke trukket tilbake adventsstakene som er blitt solgt. For å kunne gjøre det, trenger de mer informasjon om produktet, forklarer Gärdestad.

– Hva sier dere til andre som har denne adventsstaken?

– Vi har ingen andre lignende situasjoner. Kvalitetsavdelingen vår skal gjøre en utredning av produktet. Vi kan fortsatt ikke garantere at Rusta-staken forårsaket brannen, men må se nærmere på saken før vi kan si noe mer.

6 tips til trygg julebelysning

Før jul gjorde Frende forsikring en undersøkelse for å avdekke nordmenns bevissthet rundt trygg julebelysning. Den viser at 4 av 10 nordmenn setter frem elektriske adventsstaker som er over fem år gamle. Jo eldre julebelysningen er, dess større er brannfaren, opplyser forsikringsselskapet.

Forsikringsselskapet har laget denne sjekklisten for å bidra til tryggere julehjem.