– Det har vært ekstreme problemer med å få en felles plass for oss russen å være. Det er utrolig frustrerende med mye styr og stress.

Det sier Sigurd Åm Breivik, russepresidenten i Trondheim.

Russen sliter med å få feiret i fellesskap på lovlig vis.

Russepresident Sigurd Åm Breivik mener kommunen og politiet er for strenge. Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi får ikke lov til å være på Marinen, ikke sette opp telt, ikke ha buss og nesten ingen lokaler vil ha russen der. Vi får jo ikke lov til noen ting, sier en frustrert Breivik.

Må ha gode kontakter

For guttene i russegruppen Babylon var det ingen tvil om at de skulle sette opp telt.

– Det er teltkultur fordi det ikke er busskultur. Det har blitt greia i Trondheim, slår guttene fast.

Martin Andreassen, Erlend Weider, Stian Bye og Magnus Gangstad er fornøyde med å ha funnet en plass å sette opp russeteltet sitt. Foto: Lill Kristin Harøy Fenstad / NRK

Guttene forklarer at det er ekstremt vanskelig å få satt opp et telt, og at de måtte ringe rundt til flere forskjellige grunneiere for å finne en lovlig plass.

– Det er få plasser å sette opp, og de fleste sier nei. De leier ikke ut til hvem som helst, det handler om å ha gode kontakter, sier Magnus Gangstad i russegruppen Babylon.

Kan bli tatt ned

Selv om guttene fikk et «ja» fra grunneier, er de fremdeles bekymret for at teltet kan bli tatt ned.

– Vi frykter det blir tatt ned, for hvor skal vi være da? Vi kjenner folk som fikk «ja» fra grunneier, men som kommunen tok ned, sier Stian Bye.

Teltet er plassert et stykke opp i skogen, men med en barnehage og en tursti som nærmeste naboer.

Teltet til guttene ligger rett ved en tursti og en barnehage. Foto: Lill Kristin Harøy Fenstad / NRK

– Får vi plutselig naboklager, rydder ikke opp etter oss, eller at kommunen eller politiet blir misfornøyde så ryker det jo, sier Erlend Weider.

Langt unna

Å måtte oppholde seg så langt fra sentrum er også problematisk.

Hvordan folk skal komme seg til og fra har vært en stor bekymring for guttene.

– Det er jo dritlangt unna. Hadde bare kommunen latt oss være en mer sentral plass tror jeg det hadde vært lettere for både oss og dem, sier Stian Bye.

Inne i et av flere russetelt i Trondheim. Foto: Lill Kristin Harøy Fenstad / NRK

Når guttene skal ha større arrangement tilkaller de foreldre, eller Nattravnene som de finner stor help i.

– Det er en gratis vakt som passer på alt og alle, uten å skulle klage på teltet.

Satt opp kameraovervåkning

Imidlertid er ikke alle like heldige og får «ja» fra grunneier. Dermed blir flere telt stående ulovlig.

Å sette opp telt, for å så måtte flytte det videre har nærmest blitt en dugnad for russen.

– Å sette opp telt er per definisjon ulovlig. Man må ha skjenkebevilling og man kan ikke ha et telt stående over flere dager hverken privat eller offentlig.

Det sier Even Ytterhus som jobber innenfor sikkerhet og beredskap i Trondheim kommune.

Flere russegrupper velger å satse på å sette opp telt uten tillatelse for å ha et sted å samles. Foto: Lill Kristin Harøy Fenstad / NRK

Russegruppen Babylon har stor forståelse for dem som velger å sette opp telt uten tillatelse.

– De få arrangementene som finnes stenger tidlig, er dyrt og holder ikke høyt nok nivå. Hvor skal russen liksom gjøre av seg, sier Martin Andreassen frustrert.

Stjeling, hærverk og det ustabile trønderværet gjør også teltingen trøblete.

– Vi har satt opp viltkamera, så vi ser om det skjer noe, sier Magnus Gangstad.

Plukket glasskår i 14 dager

Natt til 1. mai bestemte kommunen seg for å stenge av Marinen som tidligere har vært et samlingspunkt for russen.

Even Ytterhus forklarer at kommunen tidligere måtte bruke to uker på å rydde opp glasskår på Marinen, før de kunne slippe barnefamilier tilbake etter russetiden.

Tidligere har det vært en tradisjon at russen samlet seg på Marinen, spesielt natt til 1. mai. I år er området stengt av. Foto: Bent Lidsetmo / NRK

– Marinen ble stengt fordi det er et lite område, det ble gjort hærverk på domkirkens kirkegård og det er problematisk med nærheten av elven.

– Det ble stengt på grunn av sikkerhetsmessige årsaker, forklarer Ytterhus.

Even Ytterhus forstår at russen er frustrerte, men prøver å tilrettelegge så russen får en trygg, inkluderende og lovlig feiring. Foto: Morten Andersen / NRK

Ryktet går

Fastline hadde laget et arrangement for russen, men det ble avlyst knapt en måned før på grunn av for få solgte billetter. Flere mente det var for dårlig og dyrt opplegg.

– Vi er skuffet over at russen bare hørte på tilbakemeldingene fra i fjor, og ikke så på det vi hadde tilrettelagt for i år. De hørte for mye på fjorårets russ, og vi klarte ikke å selge de inn selv heller, sier Ytterhus.

På festningen skulle Fastline arrangere en festival for russen. Knapt en måned før russetiden ble det avlyst. Foto: Morten Andresen / NRK

Etter avlysning i siste liten måtte russen selv hive seg rundt og fikse private arrangementer.

– Inntrykket for forrige årskull ødela dessverre, innrømmer russepresidenten.

Kjøreplan for neste år

Etter mye om og men har russen fått to arrangement på Studentersamfunnet, samt sju arrangement på The Mint.

Årets russekull er enige om at russen neste år burde starte planleggingen mye tidligere. Foto: Morten Andersen / NRK

Russepresidenten oppfordrer neste års kull med å starte planleggingen mye tidligere.

Videre skal fylkeskommunen og russestyret lage en kjøreplan som skal overleveres til neste års kull.

– Russen må si hva de ønsker, så skal vi bidra med sikkerhet og erfaring så alt blir i lovlige former, avslutter Ytterhus.