Se video: Russegjengen møtte bjørn på E6: – Uvirkelig

Russebil-gjengen «Fallen Angels» hadde vært på rulling i Oppdal, og var på vei hjemover.

De lå og halvsov da sjåføren bremset og svingte ut til siden, forteller Frida Gangsås Hole (19).

– Jeg hørte folk sa at det var bjørn utenfor. Jeg trodde ikke helt på det, men måtte reise meg opp og se, sier Hole.

Midt på E6 sprang en bjørn bortover kjørefeltet, noe russegjengen fikk foreviget på film.

Bjørnen ville ikke forlate E6

Videoen viser at bjørnen løper bortover motorveien, et godt stykke, og at russebilen følger like bak.

Marie Vognild (19) sier at russebilen til slutt måtte stoppe opp, fordi bjørnen ikke ville gå ut av vegen.

– Vi synes synd på den, og tenkte at den var forvirra og redd, sier Vognild.

Ifølge henne var det først da det kom en lastebil i motgående kjørefelt at bjørnen forlot E6.

Russegjengen «Fallen Angels» trodde ikke sine egne øyne da de møtte på en bjørn i veibanen. Foto: Marie Vognild

En ungbjørn som prøver å finne sin plass

– Dette er ikke et område hvor det normalt sett finnes store mengder bjørn.

Det sier Jonas Kindberg, bjørneforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Han forklarer at bjørner beveger seg over store områder, særlig unge hannbjørner.

– Det er ungdommer som prøver å finne sin plass, sier Kindberg.

Han legger til at rovdyret normalt sett holder seg unna mennesker.

Ut fra videoen er det vanskelig for Kindberg å anslå alder på bjørnen. Forskeren regner med at den er mellom 2–4 år gammel, ut fra atferden.

Kan løpe fra det meste

Kindberg sier det ikke er vanlig å se bjørn, men at det er litt vanligere på våren.

– Da er det mindre mat i skogen, og det er den perioden de rører seg mest, sier Kindberg, som ser for seg at den for eksempel kunne ha funnet fram til noe som lå påkjørt langs vegen.

Bjørneforskeren sier at en bjørn normalt sett kan løpe fra det meste. Derfor tror han at russegjengen møtte en litt uerfaren bjørn på E6, siden den prøvde å springe fra bilen.

Han understreker at man aldri bør gå ut av bilen dersom man kommer over en bjørn.

– Vi ser eksempler på at folk går ut og tar bilder, og det er dumdristig. Dette er ville dyr, så du skal i det hele tatt være forsiktig, sier Kindberg.

Jonas Kindberg er bjørneforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han antar russegjengen møtte på en ungbjørn på E6. Foto: Pressebilde / NINA

– Artig historie

Russegjengen «Fallen Angels» beskriver opplevelsen som uvirkelig, særlig siden bjørnen løp foran bilen i det de betegner som flere minutter.

De sier at de først og fremst er glade for at det ikke endte opp med en ulykke, og at de unngikk å skade bjørnen.

– Nå har dette er blitt en artig historie, siden det gikk så bra, sier Vognild.