– Vi i styret ble innkalt til et møte søndag. Da benyttet jeg anledningen til å varsle fra om at jeg ikke ønsker å være med lenger.

Det sier Rune Bratseth til Adresseavisen.

Det har over tid kommet noe kritikk mot styret.

Kritikk og sjikane

– Dette satte tankene i gang hos meg, for hvem orker å være med i styret etter hvert. Det er bare kritikk og delvis sjikane.

Det sier Bratseth til NRK nå i formiddag.

Han har også opplevd drapstrusler.

Bratseth debuterte for Rosenborg i 1983 og har vært i klubben i flere perioder som spiller.

Han har også vært sportsdirektør, og siden 2015 har han sittet i RBK-styret.

– Klubben betyr enormt mye for meg. Jeg har jobbet der og hatt en rolle i klubben i over 20 år, sier Bratseth.

Han skulle ha sittet til årsmøtet i 2023, men trekker seg altså på dagen.

Fotballkommentator Johannes Børstad i NRK er overrasket over at Rune Bratseth velger å trekke seg fra styret få dager før årsmøtet. Foto: Jørn Haudemann Andersen

– At Rune Bratseth velger å trekke seg to dager før årsmøtet, er selvfølgelig overraskende.

Det sier Johannes Børstad, fotballkommentator i NRK.

Han sier videre at trykket rundt Bratseth har vært stort spesielt etter bråket rundt ansettelsen av ny trener i fjor høst.

– Flere av fansen har pekt på han som et problem i styret, og han mottok blant annet trusler i en RBK-podcast. Dermed er det kanskje ikke rart at han har følt på mye negativitet rundt sin egen rolle.

Mistillit mot Bratseth

Onsdag 27. april er det årsmøte i Rosenborg, og det er tidligere kjent at det er kommet mistillitsforslag på styremedlem Rune Bratseth.

«At Rune Bratseth har sterke følelser for Rosenborg Ballklub er ikke noe vi trekker i tvil. Samtidig er han også den ved siden av avtroppende styreleder som har sittet gjennom en særdeles negativ periode med utvikling for klubben, uten at vi kan se ett eneste spor av positive bidrag som kunne endre på denne retningen.»

Dette står blant annet i årsmøtepapirene, som er gjengitt blant annet i Aftenposten.

I forslaget hevdes det at Bratseth ikke er en positiv ressurs i styret.

Bak forslaget står flere RBK-medlemmer inkludert noen av supporterne.

– Det er ei lite gruppe som ikke representerer klubben. Jeg bryr meg lite om mistillitssaken, sier Bratseth.

Fikk begeret til å renne over

Likevel er det noen uttalelser som fikk begeret til å renne over.

– Det var noen intervju som gjorde at jeg mistet siste rest av motivasjon, sier Bratseth som varslet styret på møtet i går kveld.

Han ønsker at klubben skal være en suksess uavhengig av hans tilstedeværelse, men har sagt at han gjerne stiller opp for klubben om de ønsker hans kompetanse og erfaringer videre.

Men på årsmøtet skal han ikke.

– Jeg skal ikke dit. Jeg orker ikke. Nå har jeg trukket meg, og gidder ikke dra på årsmøtet.