Rundt 100 liter diesel har rent ut i Hommelvik

Saken oppdateres.

Det lekker diesel fra en lastebil i Hommelvik. Da lastebilen kjørte over et kumlokk, spratt kumlokket opp og slo et hull i tanken på bilen.

Nesten alt innholdet har rent ut.

– 100 liter diesel har runnet ut

– Det har rent ned i kummen, hvor kumlokket lå. Det er snakk om rundt 100 liter, sier operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Rune Brandmo, til NRK.

Brannvesenet er på stedet og jobber med å suge opp dieselen nå.

– Kummen fører ut til en elv går til fjæra, sier operasjonslederen.

Kystverket er varslet og det jobbes med å lokalisere hvor langt dieselen har kommet.