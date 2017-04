Røyksopp topper Pstereo

I dag offentliggjør festivalen at elektronikaduoen, Røyksopp, kommer tilbake, åtte år etter forrige gang. Det skriver Adresseavisen. Duoen består av Svein Berge og Torbjørn Brundtland og har holdt det gående i snart 20 år. De står bak blant annet hiten «Running to the Sea» med Susanne Sundfør.