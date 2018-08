Rotevatn om kakeraseri: – Sp kan ha Ayatollah-politikken for seg selv

– En ting er å ville utrydde all ulv fra naturen, som Senterpartiet mener politisk, men i tillegg vil de utrydde ulven fra melkekartonger, bryllupskaker og også fra folkeeventyr for alt jeg vet. Den typen Ayatollah-politikk kan de ha for seg selv, sier Sveinung Rotevatn (V), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Sveinung Rotevatn (V) mener partifelle Ola Elvestuens kake ikke er noe å hisse seg opp over. Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS

Tiraden fra Rotevatn kom i Dagsnytt Atten etter at Sp-politiker Heidi Greni delte et bilde av miljøminister Ola Elvestuens (V) bryllupskake. Et ulvepar prydet toppen av ministerens kake, og Greni reagerte kraftig på ministerens valg av kakepynt.

– Elvestuen håner beitenæringa

Greni mener at Elvestuen håner beitenæringa og forherliger skadene ulven har gjort på sau. På facebook betegner hun ulvepynten som «en skam for landet».

Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) la tirsdag ut et bilde av miljøministerens kakepynt. – Håper inderlig dette bildet er manipulert, skrev hun i innlegget. Foto: Skjermdump fra Facebook

Rotevatn mener på sin side at kaken ikke var noe å hisse seg opp over, og at den slettes ikke var ment som et politisk budskap. Det er ikke Greni enig i, og hun gjentok flere ganger at angrep fra rovdyr er en stor psykisk belastning for sauebønder.

Heidi Greni (Sp) mener miljøministeren håner norsk beitenæring. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dette er den mest tragiske sommeren for beitenæringa i manns minne, og regjeringa har brukt hele sommeren på å forverre rovdyrsituasjonen. Det er ikke hvem som helst som har pyntet med disse ulvene, sier Greni.

Se Dagsnytt Atten-episoden her:

Må forvente reaksjoner

– Vi er offentlige personer og må forvente reaksjoner fra omverdenen. Dette er et signal fra Elvestuen, fortsatte hun.

I kommentarfeltet på Grenis faceookinnlegg er det flere som undrer på om det er verdt å hisse seg opp over kakepynten, og Rotevatn gikk ut i går på sin twitterkonto og harselerte med de som lot seg provosere.

Kontroversiell miljøminister

Rovdyrpolitikken har vært brennaktuell i det siste. NRK meldte tidligere at 210 sauer er drept av ulv i kommunene Tynes, Rendalen og Tolga denne sommeren.

Dette er ikke første gang Elvestuen har skapt kontrovers i rovdyrsaken. Tidligere i sommer delte han en facebookvideo hvor han holdt en ulveunge, hvorpå Sandra Borch gikk ut i Nationen og kalte Elvestuens ulvekos for en «disneyfisering» av rovdyr. Da Elvestuen tiltrådte som miljøminister i januar spådde rovdyrmotstanderne at striden mellom beitenæring og statsråd ville bli verre.

Elvestuen deltok ikke i Dagsnytt Atten og har heller ikke ønsket å kommentere saken tidligere.

– Bryllupet er et privat arrangement. Statsråden har ingen kommentar til dette, sier kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt for klima- og miljødepartementet, Tone Hertzberg, til Adressseavisen.