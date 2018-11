Rosenborg ute av europaligaen etter nytt Celtic-tap

Det ble lite å varme seg på for Rosenborg-fansen i årets siste kamp på Lerkendal. Scott Sinclair ble matchvinner og sørget for at britene tok et langt steg mot cupspillet.

Tapet gjør at Rosenborg fremdeles står uten poeng og offisielt er ute av turneringen før siste kamp mot Leipzig.

Celtic kan takke Fredrik Gulbrandsen og Salzburg for gode avansementsmuligheter. Nordmannen ble matchvinner hjemme mot Leipzig kvarteret før slutt og sikret østerrikerne gruppeseieren

Svakt forsvarsspill

Torsdagens oppgjør var det sjette mellom Rosenborg og Celtic på halvannet år, men uttellingen har vært dårlig for trønderne. Sinclairs scoring sikret Rosenborgs fjerde Celtic-tap. De to øvrige oppgjørene endte uavgjort.

Scott Sinclair ble matchvinner med denne headingen, og sørget for at Celtic tok et langt steg mot cupspillet. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Matchvinnerscoringen kom fem minutter før pause. Tore Reginiussen var slapp i presset og lot driblefanten James Forrest komme til innlegg på høyrekanten. Innlegget traff Sinclair, som fikk stå mutters alene etter svakt markeringsspill fra Even Hovland.

Gjestene sto for de største sjansene i Trondheim. Callum McGregors forsøk etter 25 minutter ble reddet av en våken André Hansen, som søndag ble kåret til årets spiller i Eliteserien.

Cupfinale i vente

Lerkendal-publikummet fikk ikke servert noe særlig å varme seg på fra hvittrøyenes spill. Samuel Adegbenro sto for vertens første sjanse da headingen hans fra tolv meter gikk like over målet kvarteret før slutt.

Rosenborg-tilhengerne ser trolig mer fram til søndagens cupfinale mot Strømsgodset. Da blir det etter alt å dømme mer fart i trøndernes spill. Samtidig er Pål André Helland ventet tilbake i laget etter å ha stått over Celtic-kampen.

Også Celtic skal spille om cupgull på søndag. Glasgow-laget møter Aberdeen i den skotske ligacupen. Kristoffer Ajer spilte ikke torsdagens oppgjør og spiller trolig heller ikke cupfinalen etter å ha blitt operert for en ansiktsskade tidligere i november.

Rosenborg møter Leipzig borte i siste oppgjør i gruppespillet. Celtic får besøk av Gulbrandsen og Salzburg.