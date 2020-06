Horneland under sterkt press – varsler endringer

– Jeg er øverste leder på sport i Rosenborg og det er mitt ansvar. Jeg har solgt mine tanker og ideer inn til styret og administrasjon, så skal vi gjøre en god prosess på det.

Det sier RBK-trener Eirik Horneland dager etter tapet mot Molde som gjør at klubben står med null mål og ett poeng etter de to første kampene i Eliteserien.

Store deler av fansen har uttrykt misnøye mot treneres prestasjoner. Også fjorårets sesong skapte furore blant fansen, og mange krever nå Hornelands avgang. Det vil trolig ikke skje.

Søndag møtte Horneland styreleder Ivar Koteng, resterende styre og daglig leder Tove Moe Dyrhaug. Der ble det diskutert konkrete ting Horneland ønsker å endre.

NRK har prøvd å komme i kontakt med Koteng og Dyrhaug, men har foreløpig ikke fått noen kommentar.

Prosess, prosess, prosess

Horneland vil ikke avsløre hva slags grep han ønsker at klubben skal gjøre.

– Vi kjører en prosess. La oss kjøre den prosessen skikkelig, så skal RBK komme styrket ut av det.

Han vil heller ikke si hvor lang tidshorisonten er på endringene han ønsker seg.

– Det vil du få vite når den er klar. Nå tapte vi lørdag, jeg startet en tydelig prosess i går. Så får vi se hva som kommer ut av det.

Tror Horneland sitter trygt

Sportskommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli, tror Horneland fortsatt sitter trygt.

– Jeg tror ikke styret i Rosenborg kommer til å kaste Eirik Horneland. De har lagt så mye prestisje i dette prosjektet.

Han tenker konkret på Kåre Ingebrigtsen som ble sparket, til tross for gode resultater i klubben. Styret ønsket en trener som skulle gjøre klubbene enda bedre, noe som ikke har skjedd.

Derfor tror han Horneland selv må velge å slutte hvis det skal skje en endring.

– Jeg tror ikke han er typen som flykter fra problemer. Han vil gjøre alt han kan.

Samtidig er også Løfaldli klar på at Horneland snart er nødt til å levere. Med over et år på seg til å forbedre laget, mener kommentatoren at treneren blir nødt til å vise framgang snart.

– Det er ingen unnskyldninger lenger.

TILLIT: Pål André Helland sier Horneland har tillit i spillergruppen. Foto: Johannes Børstad / NRK

Tillit blant spillerne

Pål André Helland sier at treneren også har tillit i spillergruppa.

– Tilliten er stor.

Han er også opptatt av at ting må snu.

– I Rosenborg kan man aldri ikke fortsette å vinne, sier Helland.

Selv om ryktene om Hornelands avgang svirrer, skal Horneland lede laget mot Bodø/Glimt torsdag.

– Vi er klare for å møte Bodø/Glimt torsdag.

Treneren mener også det er lite som skal til for å snu den dårlige trenden.

– Vi slipper til lite, så det skal ikke så mye til for å få selvtillit. Det handler om å score mål og få gode prestasjoner.