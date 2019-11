RBK-supporter har fått forelegg på 15.000 kroner etter kampen søndag kveld

Søndagens kamp kan bli unormalt kostbar for en av RBK-supporterne.

Mannen, som er med i supporterklubben Kjernen, ble pågrepet på tribunen i pausen av kampen på Lerkendal stadion.

Politiet mener at han var med på bruken av pyro, og at han oppførte seg dårlig overfor vaktene på tribunen.

Mandag morgen sier politiet til NRK at mannen har fått et forelegg på 15.000 kroner for kroppskrenkelse og for å ha vært til hinder for politiets arbeid.

Satt en time i arrest

Politiet fraktet mannen til arrest i Trondheim. Der satt han i cirka en time søndag kveld.

Tina Værnes, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, sier at mannen foreløpig ikke har tatt stilling til om han godtar forelegget.

Pågrepet av politi iført RBK-skjerf

Mannen ble pågrepet av sivilt politi. På videoen, som viser at mannen blir lagt i bakken av to personer, ser vi at i alle fall den ene er iført Rosenborg-skjerf.

Like etter valgte flere representanter fra supporterklubben Kjernen å forlate stadion. De gjorde det for å protestere mot pågripelsen av én av sine egne – ikke på grunn av selve kampen, som Rosenborg endte med å vinne 3–2.

En vakt skal ha fått brannskader i ansiktet etter å ha blitt truffet av pyro. Han ble sendt til legesjekk.

Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, sier at RBK tillater bluss i ordnede former.