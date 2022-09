Både Rosenborg og Brann er videre til siste runde i kvalifiseringa til Mesterligaen for kvinner. Med seier over to kamper er lagene videre til gruppespillet.

Begge de norske lagene var «useeda» i trekninga. Det betyr at de kom til å møte lag som er antatt bedre.

Brann vant Toppserien i 2021 og er dermed kvalifisert gjennom det UEFA kaller «Champions path». Rosenborg kom på andreplass i Toppserien i fjor og har kvalifisert seg til playoff via det UEFA kaller «League path». I august vant de sine kvalifiseringskamper mot islandske Breidablik og belarusiske Minsk.

Brann er også blitt utnevnt som vinnere av årets Toppserie av supporterne. Selv om serien ikke er ferdigspilt ennå.

Disse lagene kunne ha blitt trukket: Ekspandér faktaboks Rosenborg: Paris Saint-Germain (Frankrike)

Bayern München (Tyskland)

Arsenal (England)

Sparta Praha (Tsjekkia)

Real Madrid (Spania) Brann: Slavia Praha (Tsjekkia)

Rosengård (Sverige)

Juventus (Italia)

St. Pölten (Østerrike)

Zürich (Sveits)

Vllaznia (Albania)

Benfica (Portugal)

Kamper senere i høst

Første playoff-kamp spilles 20. eller 21. september. Det skal spilles én kamp på hjemmebane og en bortekamp. Returoppgjøret er uka etter, altså 28. eller 29. september.

Det laget som vinner oppgjøret over disse to kampene er kvalifisert til gruppespillet. Disse kampene spilles fra oktober til desember. Gruppene til Mesterligaen trekkes 3. oktober klokka 13.00.