Mesterligadraumen glapp for Rosenborg, og no kan vegen ut i Europa bli minst like tøff. Det er nemleg avgjort at RBK skal møte Ajax i Europaligaplayoffen, noko som vart klart under fredagens trekning i Nyon.

Første oppgjer blir på bortebane 17. august, medan returoppgjeret på Lerkendal blir 24. august.

– Det er nok den tøffaste motstandaren vi kunne få, men det blir og dei kulaste kampen. Reaksjonane frå resten av laget var litt blanda, då nokre håpa på enklast mogleg motstand - medan andre håpa på hardast motstand, seier Pål André Helland etter trekninga på fredag.

Dersom Rosenborg vinn playoffen mot Ajax kjem dei vidare til gruppespelet i Europaligaen.

Sist RBK møtte Ajax var under gruppespelet til Champions League i oktober i 2002. Stillinga vart då 0-0 på heimebane og 1-1 i Amsterdam. Nederlendarane kom til finalen i Europaligaen i fjor, kor dei tapte 0-2 mot Manchester United.

Det var ein skuffa Pål André Helland etter vekas tap mot Celtic. Her får han hjelp til å komme seg opp av tidlegare Rosenborgspelar Mikael Lustig. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Held fast i håpet

RBKs Helland seier at han er nøgd med dagens trekning, då det blir ei stor utfordring han gler seg til.

– Ajax er eit stort lag. Dei var tapande finalist i fjor, og dette kjem til å fylle Lerkendal. Det blir to artige oppgjer for norsk fotball, seier Helland.

– Så de har framleis trua på Europaligaen?

– Ja det er håp. Slår vi Ajax så fortener vi verkeleg å vere der. Vi var ganske nær mot Celtic, og Ajax er kanskje endå eit hakk opp. Det blir tøft, men vi tek utfordringa!

Helleland seier at no skal dei vinne mot Kristiansund, Jerv og Molde, før dei møter Ajax om cirka to veker.

Tøffe lag i trekninga

Det var stor spenning knytt til kva lag Rosenborg ville møte under playoffen til Europaligaen. Laga det stod mellom var Ajax, Fenerbahçe, Ludogorets Razgrad, BATE Borisov, Dinamo Zagreb og Maccabi Tel-Aviv. Alle desse laga er seeda, noko trondheimsguttane ikkje er.

Siger til Rosenborg ved Milan Jevtovic under eliteseriekampen mellom Rosenborg og Sogndal på Lerkendal stadion 25. juni. Foto: OLE MARTIN WOLD / NTB scanpix

– Det er ei svært tøff liste, så vi får håpe på eit lag RBK kan slå ut, sa fotballekspert Bent Skammelsrud i forkant av trekninga.

– For norsk fotball er det viktig at vi kjem oss til gruppespel i Europa. Men playoffen til Europaligaen er ikkje noko enklare enn Mesterligaplayoffen. Vi kan bli nøydd til å spele mot svært tøffe motstandarar, seier Tove Moe Dyrhaug, dagleg leiar i RBK.