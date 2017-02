Rosenborg låner litauisk landslagsspiss

Den 22 år gamle litaueren Lukas Spalvis er på vei til Rosenborg, melder rbk.no.

Spalvis gikk fra Aalborg til Sporting Lisboa i fjor sommer. I sesongen 2015/16 scoret han 17 mål på 26 kamper for danskene. Spalvis har også en rekke landskamper for Litauen.

Låneavtalen blir fullført når Spalvis består den medisinske testen.

Tidligere denne uka ble det klart at Rosenborg-spiller Jonas Svensson er på vei til Nederland og AZ Alkmaar. Noen dager tidligere ble det også klart at laget mister Christian Gytkjær, som forlater Rosenborg til fordel for 1860 München i 2. Bundesliga.