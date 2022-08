Det ble målfest da Rosenborg kvinner møtte Breidablik i første kvalifiseringsrunde tidligere i uka. Det ble det ikke da de tok imot FC Minsk søndag.

Selv om Rosenborg hadde overtaket i første omgang, fant ikke ballen vegen til mål.

– Deilig

Det skulle ta 72 minutter før RBKs Emilie Nautnes satte det som ble den avgjørende scoringa.

Det endte med ett-måls-seier på Koteng arena.

– Det var skikkelig deilig, sier målscoreren etter oppgjøret hun beskriver som en krigekamp.

– De spiller på en helt annen måte, og forsvarer seg på en helt annen måte. Vi prøvde å spille vårt spill, og klarer å sette målet. Det kjennes skikkelig godt.

Rosenborg-trener Steinar Lein var svært fornøyd etter seieren søndag. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

– Det viktigste i dag var å vinne kampen og gå videre, sier trener Steinar Lein.

Han beskriver Rosenborg som det klart beste laget gjennom hele kampen.

– Vi må vente litt på scoringa, men egentlig gjennom hele kampen var det bare ett lag på banen. Vi spilte de lave etter hvert, og kontrollerte det veldig fint inn – og så fikk vi scoringa som var nok til å gå videre.

Ett hakk nærmere

Det er både han og spillerne veldig fornøyde med.

– Nå får vi mulighet til å spille play off og møte et annet, godt europeisk lag. Det er jo det vi ønsker, sier Lein, som hadde en tåre i øyekroken etter resultatet ble klart.

– Dette er lidenskapen, og du legger ned ufattelig mye tid for å få til dette som har vært et hovedmål gjennom hele sesongen. Derfor var det deilig å komme seg gjennom denne kvalifiseringa.

Nå venter play-off for Rosenborg kvinner. Hvem de skal møte der, finner de ut av i trekninga 1. september.

– Nå er vi et hakk lenger enn i fjor, det betyr mye for jentene, for klubben og for meg, sier treneren.