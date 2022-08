Det startet bra for Rosenborg som møtte islandske Breidablik torsdag. Og slik skulle det fortsette.

Etter kun tre minutter hadde trønderkvinnene gått opp i ledelsen på Koteng arena. Kun seks minutter etter økte de stillinga til 2-0.

Før dommeren blåste av og sendte lagene til pause, hadde Rosenborg satt ballen i mål enda en gang.

Overlegent

Da det fjerde målet kom var andre omgang såvidt i gang. Og selv om Breidablik snart serverte to raske scoringer i løpet av kort tid, hadde de ingenting de skulle sagt.

Det endte dermed 4-2 i første del av kvalifiseringsrunden, og to av målene var det Emilie Nautnes som sto for.

– Det var kjempeartig i første omgang, da føler jeg at vi spiller veldig godt. Så slipper vi oss litt nedpå i andre omgang, men jeg føler vi har kontroll, sier hun.

4-2 ble sluttresultatet da Rosenborg tok imot Breidablik på hjemmebane. Foto: Ingrid Lingaard Stranden / NRK

Seieren torsdag er første steg på vegen for å komme seg til neste runde i mesterligaen.

Sportslig leder Jan Henrik Øydne understreker hvor stor betydning seieren har.

– Det å gå videre og være et skritt nærmere Champions league, har stor betydning både sportslig og økonomisk – og at vi får vist oss fram i Europa, sier han til NRK like etter det ble avgjort på gressmatta.

– Det er det største vi kan være med på, sier Øydne.

I fjor gikk Rosenborg på et nederlag da de tapte mot Levante i første del av kvalifiseringen. Men med fem strake seiere i banken, var selvtilliten høy i forkant av torsdagens møte.

Nå venter oppgjør mot FC Minsk søndag.

Går Rosenborg seirende ut mot det hviterussiske laget, venter playoff-runde i september før eventuelt gruppespill.

Sterk i troa

– Det er alltid godt å vinne fotballkamper, og så er det en viktig kamp. Dette er noe vi har sett fram til hele sesongen, sier trener Steinar Lein etter oppgjøret.

Han skryter av laget som han mente spilte godt og hadde full kontroll. Samtidig mener han at det var unødvendig å slippe inn to mål.

– Vi er et ungt lag, og trenger erfaring med å spille slike kamper og å spille mot en annen type motstander enn vi møter i Norge. Dette gir oss mulighet til å spille finale på søndag, og det er viktig for oss.

– Vi skal være fornøyde og glade i kveld, og jobbe videre i morgen.

Steinar Lein var fornøyd etter oppgjøret torsdag. Nå venter FC Minsk søndag. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Treneren mener FC Minsk er en overkommelig motstander.

– Men kampen skal spilles og vi må forberede oss godt. Men vi er selvfølgelig sterk i troa på at vi kan ta den også.

– Førstemann

Ina Vårhus var ute med prolaps, men var glad for å se resten av kvinnene gjøre jobben i møte med Breidablik.

Nå håper hun at laget skal gjenta suksessen mennene klarte på 90-tallet, og sier de skal gjøre alt for å nå målet.

– Rosenborg skal spille i Europa, så det blir førstemann av oss å herrelaget til å gjøre det, smiler hun.