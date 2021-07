FC Barcelona kommer til Trondheim

– Jeg tror ikke helt de vet hvem de møter, smiler Ørjan Engen, styreleder i Rosenborg Kvinner.

Trønderne tar imot FC Barcelona til treningskamp på Lerkendal lørdag 28. august.

Det siste året har det spanske laget vunnet den spanske serien, cupen og ikke minst; mesterligaen.

– Det er et sinnssykt lag. Og så håper jeg at Ingrid får noen minutter, smiler Engen.

Han snakker om dattera. I forrige uke ble det kjent at Ingrid Syrstad Engen har signert for Barcelona.

En av Engens første Barca-kamper

At en av hennes første kamper i Barca-drakt blir mot Rosenborg på Lerkendal, hadde hun aldri trodd.

– Det er veldig spesielt og artig, sier hun til NRK.

GLEDER SEG: Ingrid Syrstad Engen synes det er stas at hun skal spille i Barcelona-drakt på Lerkendal. Foto: Roger Myren / NRK

I kampen vil hun møte tidligere lagvenninner fra tiden før Trondheims-Ørn ble Rosenborg Kvinner. Deriblant RBK-kaptein Mali Lilleås Næss.

– Jeg er stolt over Ingrid som har kommet så langt. Jeg ser for meg at Ingrid kommer til å ta nivået fort og spille seg inn på Barcelona. Det blir veldig artig å spille mot henne – selv om det blir veldig tøft. Vi har ingenting å tape, ler Næss.

Betydelige summer

Styreleder Ørjan Engen tror spesielt to faktorer er viktige for at Barcelona ønsker å komme til Trondheim og Lerkendal:

At de nylig har signerte en trønder, og at Rosenborg er et kjent navn i Europa.

– Det hjelper å hete Rosenborg.

Hvor mye penger RBK har punget ut for å få dette i stand, vil ikke Engen svare på.

– JA, DET ER DYRT: Det sier styreleder Ørjan Engen om Barcelona-avtalen. Foto: Roger Myren / NRK

– Jeg vil ikke gå ut med hvor mye. Men det er betydelige summer. Det er en stor investering for oss, men vi har gode partnere som har lyst til at vi skal få det til, sier han.

Drømmen hans er at 10.000 publikummere skal sitte på tribunene på Lerkendal.

– I tillegg jobber vi med å få til en TV-avtale, slik at hele landet skal få sett kampen.

En festdag for kvinnefotballen

Rosenborg er snart klar for mesterligakvalifisering. Trener Steinar Lein sier det er viktig at de nå får testet seg mot Europas beste lag.

VIKTIG FØR KVALIK: Steinar Lein sier det er viktig for Rosenborg å måle seg mot Europas beste lag før mesterligakvalifisering. Foto: Roger Myren / NRK

– Vi går denne kampen for å få referansene for hva som skal til for å være på høyt, internasjonalt nivå.

– Kommer Rosenborg seg til mesterligaen?

– Alt er mulig i fotball. Vi er sterke i trua, sier Lein.

Men Barcelona-kampen er vel så viktig som feiring av kvinnefotballen, sier styreleder Engen:

– Vi har lenge tenkt på å ha en fest for kvinnefotballen. Vi vil være en foregangsklubb og lage fest.

Før kampen, inviteres derfor unge jenter til å delta på trening med Barcelona og Rosenborg.

RBK-kaptein Næss tror det blir en skikkelig festdag. Om de klarer å slå Barcelona, er hun derimot mer usikker på.

– Jeg tenker mest på opplevelsen. Vi må bare ha det artig utpå der. Jeg håper det blir så fullsatt som det kan bli, sier hun.