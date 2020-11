– Det er litt surrealistisk, sier Marit Clausen.

Hun er toppscorer i et Rosenborg-lag som har imponert de fleste denne sesongen.

For det var få som trodde at laget som i fjor het Trondheims-Ørn, skulle kjempe om et seriegull allerede nå.

Men med én serierunde igjen, ligger de likt med serieleder Vålerenga.

Det står i sterk kontrast til fjoråret, der de lå hele 21 poeng bak på slutten av sesongen.

– Vi hadde ikke sett for oss dette.

Har knust egne ambisjoner

– Først og fremst er det jobben vi la ned i fjor og i vår. Vi har troa på det treneren gjør. I tillegg har vi fått inn noen forsterkninger som har hevet treningshverdagen, sier Clausen.

Selv om Trondheims-Ørn slet de siste årene, er de fortsatt den mestvinnende klubben i norsk kvinnefotballs historie. Derfor var det ikke helt ukontroversielt å bytte navn og draktfarger.

Men årets sesong har gått over all forventning for laget fra Trondheim som nå har passert målet de selv satte seg før sesongen.

– Vi hadde jo et mål om topp fire. Det er utrolig artig når vi nå står i denne situasjonen, og det er jo en drøm å vinne gull, sier Clausen.

I SORT OG HVITT: I 2019 het de Trondheims-Ørn og lå 21 poeng bak serievinneren. Nå, i sin første sesong som Rosenborg, kan de bli seriemester. Foto: Thomas Karlsen

Kan bli Mesterliga i Trondheim

Det begynner å bli lenge siden Rosenborg sitt herrelag spilte i Mesterligaen.

Nå kan derimot fansen igjen drømme om Mesterliga-oppgjør i Trøndelag. Med en topp 2-plassering, vil kvinnelaget få spille i Europas største turnering neste sesong.

– Det er helt sykt. Jeg hadde ikke trodd at det kunne skje mens jeg var her, sier keeper Kristine Nøstmo.

Hun er enig med Clausen i at det har skjedd utrolig mye bra med klubben det siste året. Nøstmo spilte i mange år for Trondheims-Ørn. Nå tror hun den «nye» klubben har en stor framtid foran seg.

– Nå vil vi være et lag som ligger i toppen hvert år og kjempe om gull i både serie og cup.

DRØMMER OM MESTERLIGA: Rosenborg kan med topp 2-plassering få spille Mesterliga-fotball i Trondheim neste år. Keeper Kristine Nøstmo har sto tro på laget i årene framover. Foto: Berit Roald / NTB

Mener kvinnefotballen har tatt store steg

På sidelinjen følger Karen Espelund entusiastisk med på det som skjer i Trøndelag.

Hun er selv tidligere spiller for Trondheims-Ørn, nå Rosenborg. Selv om hun syns det var vemodig å se både navnet og draktene forsvinne, mener hun klubbskiftet var helt riktig.

BEDRE TOPPSERIE: Tidligere fotballspiller og generalsekretær i NFF, Karen Espelund, mener Toppserien for kvinner har tatt store steg. Foto: Eirik Malmo

– Du ser det på oppmerksomheten. Det er en helt annen dekning av kvinnelaget nå enn det var tidligere.

Men det er ikke bare Rosenborg hun er imponert over. Hun mener hele Toppserien har blitt bedre.

– Det er en høyere kvalitet på serien i år enn i fjor. De dårligste lagene holder også bra kvalitet.

Det kan altså bli gull i første sesong som Rosenborg. Men også Espelund har en drøm om å se laget i Mesterligaen neste sesong.

– Da hadde man fått den internasjonale referansen på kvinnesiden. Det hadde vært veldig bra, sier Espelund.