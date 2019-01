FK Haugesund bekrefter: Forhandlingene om Horneland til Rosenborg er i gang

Før jul ble det kjent at Rosenborg er interessert i hovedtreneren til FK Haugesund, Erik Horneland. Torsdag formiddag bekrefter klubbens styreleder at de har startet dialogen med Rosenborg.

– Vi fikk en henvendelse fra Rosenborg i går kveld, med ønske om møte i dag morges. Møtet er nå gjennomført, sier styreleder Leif Helge Kaldheim til NRK.

Tidligere skal Horneland ha ytret ønske om å bli i FK Haugesund. Hvis det stemmer, har han nå skiftet mening.

– Vi har fått tilbakemelding fra Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland om at de har ønske om å bli Rosenborg-trenere i 2019-sesongen. Da er det naturlig at vi hører på hva Rosenborg har å si, sier styreleder Leif Helge Kaldheim til NRK.

ASSISTENTTRENER: Karl Oskar Emberland har vært assistenttrener i FK Haugesund siden mars 2017. Også han er ønsket til Rosenborg. Foto: Sander Heggheim

Uenige om trenerduoens verdi

Haugesunds Avis bekreftet trener-forhandlingene først.

FK Haugesund vil ikke gi slipp på trenerduoen.

– Vi har ikke trenere til salgs. Derfor har vi ikke ønsket å sette en pris på dem, forklarer Kaldheim.

Uenighetene mellom klubbene handler om nettopp det – hva trenerduoen er verdt.

– Eirik Horneland er et lokalt FKH-produkt, som vi har brukt mange år på å bygge opp. Han er en supertrener i norsk toppklasse. Jeg har full forståelse for at Rosenborg vil knytte til seg Horneland. Men da må selvsagt prisen de setter på ham reflektere verdien av ham, sier Kaldheim.

Flere møter i løpet av dagen

Klubbene skal ha nytt telefonmøte i løpet av torsdag. Kaldheim sier alle parter håper på en rask avklaring.

Eirik Horneland (43) har vært hovedtreneren til FK Haugesund siden 2016. Rosenborg ønsker at Karl Oskar Emberland blir med til Trondheim. Han er i dag assistenttrener i FK Haugesund.