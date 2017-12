Rosenborg dropper Dubai-turen

Sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Vi erkjenner at vi har undervurdert den formen for sterke reaksjoner som har kommet til fordel for de sportslige vurderingene. Vi reverserer beslutningen og reiser ikke til Dubai på treningsleir, sier sportslig leder i Rosenborg Stig Inge Bjørnebye.

Klubben har fått heftig kritikk for sine planer om å reise til byen Dubai i De forente arabiske emirater. Landet er blant annet kjent for å ha forbud mot homofili. De har også strenge ekteskapsregler.

Nå velger altså klubben å endre sine planer.

– Medlemmene til Rosenborg, Kjernen, har en stemme som vi setter pris på. Vi går tilbake på beslutningen og jobber nå med andre alternativer.

Supportere i harnisk

Leder i Kjernen, Espen Viken. Foto: Bent Lindsetmo

Det var Adresseavisen som først omtalte Rosenborgs planlagte Dubai-tur. Til NRK raste Kjernen mandag kveld.

– Dette hadde vi ikke forventet av Rosenborg, vi syns det er begredelig. Å legge en treningsleir til et land som er så uglesett og etter hvert tydelig belyst som Dubai, er rett og slett forkastelig. Det sa talsperson for supporterklubben Kjernen, Espen Viken.

Han håper klubben ville snu i saken.

– Jeg håper Rosenborg tar til vette når de får tilbakemeldingene. Dette klarer de å justere på hvis de vil, sier Viken.

Deres bønner er nå hørt.

Amnesty hyller Kjernen

Amnesty International i Norge er glad for at Rosenborg velger å trekke turen til Dubai. De vil også hylle supporterne for deres klare standpunkt i denne saken.

– Jeg mener at en klubb som Rosenborg har et ansvar om å være bevisst på hva de gjør. Jeg savner at man tar et standpunkt, og derfor var det så befriende at Kjernen sa klart i fra at dette var kjempeproblematisk, sier generalsekretær i Amnesty, Jon Peder Egenes.