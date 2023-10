Rørosbanen og fylkesvei stengt etter jordskred

Et jordskred har gått over fylkesvei 30 mellom Røros og Støren i Trøndelag. Veien er stengt.

Rørosbanen er også stengt forbi stedet, opplyser Bane Nor. Dette betyr at begge toglinjene mellom nord og sør er stengt.

Dovrebanen ble nemlig stengt etter at ekstremværet «Hans» herjet i august.

– Det har vært mørkt i natt, så det er vanskelig å se hvor stort skredet er. Vi anslår at det er 10 meter bredt, ser Eirik Meyer Jensen i Veitrafikksentralen.

Geoteknikere skal undersøke skredet litt ut på morgenen onsdag. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Rundt 40 meter av autovernet er tatt av skredet som gikk ved Hindbjørga natt til onsdag.

– Det blir en bra omkjøring for de som skal ferdes på denne veien, sier Meyer Jensen.

Geoteknikere vil undersøke stedet nærmere så raskt det blir dagslys.

Like etter 7 onsdag morgen kom meldingen om at det også har gått et jordskred i Indre Fosen.

Skaugdalsveien i Rissa er stengt som følger av skredet.