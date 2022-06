Raser mot demonstrasjoner – aksjonistene varsler flere

– Vi kan love det, at så lenge kravene våre ikke er innfridd, kommer vi til å fortsette.

Det sier Ronja Therese Mylius, talsperson for Stopp oljeletinga-kampanjen til NRK.

Tirsdag morgen ble det gjennomførte en ny aksjon i morgenrushet i Trondheim.

I likhet med aksjonen på Elgeseter bru mandag, skapte det store køer da aksjonistene satte seg på E6 ved Nardo.

– Vi kommer til å kjempe for dem vi er glad i, og vi kommer til å kjempe for framtida.

Ronja Therese Mylius forteller til NRK at de ikke kommer til å gi seg med aksjoner før regjeringen har innfridd kravene til Stopp oljeleting-kampanjen. Foto: Privat

Varsler flere aksjoner

– Hvorfor akkurat demonstrasjoner i morgenrushet?

– Fordi vi er i ei tid der alle må stille seg spørsmålet om de synes det er moralsk riktig at regjeringen fortsetter med dette. Det å stanse oljeletinga er det eneste åpenbare å gjøre, og vi er nødt til å få dette på dagsorden.

Mylius legger til at aksjonistene har gjennomført aksjoner mot oljeinfrastruktur, uten at det har ført til den debatten de mener burde vært i samfunnet.

Slik så det ut da aksjonistene satte seg på Elgeseter bru mandag morgen. Foto: Grete Thobroe / NRK

Kampanjens krav er at den norsk regjeringen erklærer umiddelbar stans i all videre leting etter olje og gass på norsk sokkel.

Videre krever de at regjeringen legger ned en konkret plan for rettferdig omstilling for dagens oljearbeidere.

– Må ta slutt

Marte Løvik, leder av Senterpartiets bystyregruppe, sier til NRK at det er synd at aksjonistene velger måter å demonstrere på som setter både egne og andres liv i fare.

Hun tror det gjør at folk blir mindre opptatt av budskapet.

– Vi skal tåle aksjoner og demonstrasjoner, men jeg tror ikke de oppnår det de ønsker ved å gjøre ting som gjør at andre havner i en risiko, sier hun.

Løvik oppfordrer aksjonistene til å finne en annen måte å aksjonere på – som gir mer positiv effekt i tillegg til at det sparer politiets ressurser.

Det er også stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) opptatt av.

– Disse folka skal du få billig av meg, når de både ødelegger folk sin hverdag og ødelegger for egen sak, skriver hun til NRK.

At aksjonistene varsler flere aksjoner framover, mener hun er uakseptabelt.

– Disse aksjonistene bidrar med denne aksjonsformen kun til å ødelegge for klimasaken. Det er uheldig, og må ta slutt.

Mari Holm Lønseth (H) mener aksjonistene ødelegger både folks hverdag og egen sak. Foto: Kasper Holgersen

Fortvilte trafikanter

Tirsdag morgen fortalte politiets operasjonsleder Ole Petter Hollingen at de rykket ut etter mange telefoner fra trafikanter som ble stående i kø.

– De er fortvilet og irritert, sa han til NRK.

At aksjonene skaper fortvilelse blant trafikanter som blant annet er på tur til jobb, har Mylius følgende kommentar til:

– Vi vil selvfølgelig ikke påvirke enkeltpersoner, og vi forstår at det er fortvilende. Men vi har prøvd alt annet, sier hun, som beskriver aksjonene som nødvendige for å få kampsaken på dagsorden.

Her fjerner politiet aksjonister fra Elgeseter bru mandag. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Mandag ble seks aksjonister ført til arresten, mens det var snakk om fire tirsdag. Alle kan forvente seg saftige bøter, og flere har uoppgjorte forhold i andre politidistrikt.

Det er snakk om både utenlandske og norske statsborgere.

Ifølge Mylius kommer det til å være ulike mennesker som deltar i aksjonene i tida framover.

– Vi har veldig mange i Trondheim som bryr seg veldig masse, og som ofrer veldig masse for alle sin framtid.

Tror dette er starten på noe mer

Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim, tror vi må regne med at både liknende og andre type aksjoner kommer til å bli vanlig i framtida.

– Vi har vært forskånet i det norske samfunnet for aksjonsdemokratiet som har vært vanlig mange andre plasser i Europa, sier han til NRK.

– Vi må ikke bli forbauset over at både våre egne innbyggere aksjonerer, men også at det kommer folk fra andre land for å aksjonere.

Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim, tror dette er starten på noe mer. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Wolden legger til at han forstår at det er ubehagelig for dem som bli påvirket, men legger til at han mener politiet håndterer aksjonistene med sikker hånd.

– Men det kan hende at dette er starten på noe mer.

Har øvd lenge

Tirsdagens aksjon fant sted på E6 ved Nardo, hvor det er høy fart.

I etterkant sa operasjonslederen at det ikke hadde oppstått noen ulykker, men han påpekte samtidig at det fort kunne ha skjedd.

For å ta vare på sikkerheten til aksjonistene, forteller Mylius at de har øvd i lang tid i forvegen.

– Vi har også hatt treninger med tidligere AMK-ansatte, og gått veldig tydelig gjennom hvordan vi kan bevare sikkerheten for vår del, men også for andre sin del så godt som mulig, sier Mylius.