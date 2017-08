Roligere værdøgn enn først fryktet

– Vi forventet i grunnen mer trøbbel i forbindelse med været som var meldt, enn det som kom, sier operasjonsleder hos politiet i Sør-Trøndelag, Trond Volden.

De fleste av meldingene politiet fikk i natt var fra Fosen.

Det stemmer bra med nedbørsoversikten fra Meterologisk institutt hvor målestasjonen på Momyr i Åfjord har en klar ledelse i antall millimeter. Her er det målt 65, 9 millimeter fra klokka 0800 lørdag til 0800 søndag.

Ikke så ille i Nord-Trøndelag

På Risvollan i Trondheim ble det målt 37, 4 millimeter nedbør fra lørdag til søndag, mens det i Nord-Trøndelag ser ut til å ha vært mindre nedbør enn i sør.

I Nordli er det målt 35,1 mm og Steinkjer hadde 33, 8 mm fra lørdag til søndag morgen.

– Dette været var veldig vanskelig å melde, fordi det er så veldig avhengig av hvordan det treffer land. Den lokale effekten er stor, og jeg tror nok enkelte steder kan ha hatt mer nedbør enn hva vi har greid å fange opp med målestasjonene, sier statsmeteorolog hos meterologisk institutt, Rafael Escobar Løvdahl.

En familie i Råkvåg i Rissa måtte evakuere i natt.

Slik så det ut ved campingvogna til en familie som måtte evakuere i Råkvåg i Rissa i natt på grunn av kraftige regnbyger og jordskred. Foto: Jan Arne Dretvik

Fremdeles obs – varsel

NVE har fremdeles gult varsel for Trøndelag og skriver på sine hjemmesider:

«Det ventes fortsatt en del nedbør i Trøndelag og på Nordmøre i løpet av søndag, men vesentlig mindre enn gårsdagens prognoser tilsa. Vannføringen kan stige til gult nivå. Det kan oppstå enkelte bekke- og elveløpsendringer, og det er fare for lokale oversvømmelser.»

NVE varsler også fare for flere ras:

« Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for Trøndelag og Møre og Romsdal, grunnet mye regn. Det kommer inn en nedbørfront med byger, og nedbørmengden og nedbørens plassering er noe usikker. Fare for jord- og flomskred er størst der bygene faller. Fare for bekke- og elveløpsendringer, overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Følg værradar på yr.no.»

SE VIDEO: Slik taklet gjengen i "Den siste viking" i Rissa nedbøren som kom rett før uteforestillingen lørdag kveld. (Foto: Tom Modell Alte. Medvirkende: Per og Pål Mollan) Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Slik taklet gjengen i "Den siste viking" i Rissa nedbøren som kom rett før uteforestillingen lørdag kveld. (Foto: Tom Modell Alte. Medvirkende: Per og Pål Mollan)

Sol allerede tirsdag

Fylkesvei 718 mellom Leira og Rødsjø i Rissa var ei stund stengt i forbindelse med ras i natt. I tillegg gikk det ras på fv. 710 i Bjugn og fv. 755 i Leksvik blant annet. Men ikke de store hendelsene, slik politiet sier.

– Det var en del meldinger om vann og grus på småveier og private veier i natt – ikke noe store ting, sier Volden.

Meteorologen i Bergen tror til og med Trøndelag kan vente seg sol om ikke lenge.

– Nedbøren vil dabbe av nå, lavtrykket flytter seg. Vi får vær fra nordøst mandag – det betyr færre byger. Tirsdag kan det hende været letter såpass at det blir muligheter for sol, sier Løvdahl.