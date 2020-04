På kvelden palmesøndag ringte telefonen hos Rolf Tangen hjemme i huset i tettstedet Kåge i Skellefteå i Sverige.

Det var telefonen han hadde ventet på hele sitt 54-årige liv, men som han aldri trodde ville komme.

Telefonen kom fra hans søskenbarn Tove Romstad i fødebyen Namsos i Trøndelag. Tove var opphisset, og Rolf skjønte det var noe spesielt som hadde skjedd.

– Jeg har sett Tore på sporet på fjernsynet i kveld, hikstet Tove. Jeg har sett faren din, Tony Rinaldo.

Rolf var lamslått, og kunne ikke tro det var sant. Siden han var 20 år har han lett etter faren sin. Nå er han 54, og hadde gitt opp håpet om å finne spor etter ham.

– Så nei, dette trodde jeg ikke på. Min far var forsvunnet for godt, tenkte jeg.

– Det gikk kaldt nedetter ryggen min

Det er palmesøndag 5. april. Klokka er 19.45 og kanalverten på NRK1 introduserer programmet «Tore på sporet» med historien om Ronny som leter etter en far, som hans mor aldri ville snakke om.

I tusener av hjem hadde folk benket seg foran TV-skjermen. I Namsos hadde Tove Romstad som vanlig gjort seg klar i sofaen for å se på favorittprogrammet.

Etter hvert som programmet skred fram kjente hun en følelse av at dette angikk henne mer enn vanlig. Da navn og bilder dukket opp skjønte hun hva det var. Hun hadde hørt om denne italienske pappaen før. Mange ganger.

– Det gikk kaldt nedetter ryggen min og jeg gikk vel til slutt rundt i sofaen her, forteller Tove.

Hun skjønte at Ronnys far var samme mann som hennes søskenbarn Rolf Tangen hadde lett etter hele livet.

– Etter hvert som bilder, historie og navn falt på plass, var jeg ikke i lenger i tvil. Dette var mannen Rolf hadde lengtet så inderlig etter. Salvatore Rinaldo. Ronny fra «Tore på sporet» og søskenbarnet Rolf var brødre, og lette etter samme far.

Tove kastet seg på telefonen og ringte søskenbarnet sitt, Rolf, i Sverige, der han har bodd mesteparten av livet.

FØDT I NAMSOS: Rolf Tangen som liten gutt. Han kom til verden første juledag i 1965. Foto: Privat

Fikk en rar følelse – alt stemte

Hjemme i Skellefteå prøvde Rolf å forstå hva det var Tove prøvde å fortelle, og roe henne ned. Han trodde først ikke at det var sant – men satte likevel på programmet.

– Etter hvert som jeg fulgte historien, fikk jeg en følelse av at det som ble sagt ikke var helt riktig. Jeg følte at det ikke kunne være Ronny de snakket om, men meg. Alt stemte. Navnet og bildet av ham. Det var pappa, sier Rolf.

Alt gikk i spinn i hodet hans. Han forteller at han sprang inn på soverommet etter bildene han hadde av sin far, og viste dem til kjæresten.

– Hun gispet. Og jeg så det samme som henne. Det var samme mann. Salvatore Rinaldo – faren til Angelina, Carmela, Sofia, Tony og Ronny – var samme mann som min pappa.

FIKK EN BROR: Ronny Gurskevik Tanberg i Ålesund viste seg å ha samme far som Rolf Tangen. Foto: NRK

Møtet i London 1964

Vi skrur tiden 56 år tilbake, til 1964. 18 år gamle Solbjørg Andresen fra Namsos har reist til millionbyen London sammen med en venninne. De to skal jobbe som au pair i England.

Under dette oppholdet møter hun 20 år gamle Salvatore Rinaldo. Solbjørg, som i dag bor i Sverige, husker det godt.

– Han var en festlig fyr og lett å like, sier hun og ler.

De to ble et par og hun møtte også Salvatores far, mor og bror. En hyggelig familie. Året etter ble Solbjørg ble gravid og de to skulle forlove seg. Før fødselen reiste de til Namsos fordi Solbjørg ønsket å føde hjemme. Salvatore ble med.

– Rolf kom til verden første juledag i 1965, og planen var at jeg og gutten skulle reise tilbake til England igjen, forklarer Solbjørg.

Men etter hvert viste Tony fram en del sider hun ikke likte, blant annet sterk sjalusi, forteller hun. Solbjørg bestemte seg for å avslutte forholdet. Siste gang Salvatore var i Namsos var i 1967. Da var han på tur med den nye sportsbilen sin som han var utrolig stolt av.

– Han fikk ikke med seg Rolf og meg, men jeg vet han fikk et bilde av Rolf som min søster ga han, fordi hun syntes synd på ham.

Salvatore kom aldri tilbake til Namsos mer. Trolig var det på samme tur han møtte Ronnys mor i Oslo.

PÅ BESØK I NAMSOS: Tony Rinaldo, her med sportsbilen sin, var på besøk i Namsos i 1967. Foto: Privat

Voldsomme følelser i sving

Døgnet etter at faren dukket opp på TV ble turbulent, forteller Rolf.

Han fikk voldsomme følelser og en søvnløs natt. Samme kveld som han fikk vite om faren, fikk han snakket med bror Ronny i Ålesund. Men hva de snakket om husker ikke Rolf nå.

– Jeg har lett så lenge og så mye etter han. Jeg var 15 da jeg virkelig begynte å søke. Men i England kom jeg ingen vei. Ingen ville hjelpe meg, forklarer han.

Rolf skaffet dåpsattest fra Namsos, men der sto det heller ikke noe mer enn navnet. Og mora hadde glemt adresser. I 2009 sendte han en etterlysning til flere hundre som het Rinaldo på Facebook, uten å komme noe videre.

– Jeg har savnet ham hele livet. Jeg har aldri følt meg som et helt menneske, har følt en tomhet inni meg. Dette gjorde meg til en vanskelig gutt i oppveksten. Jeg var eksplosiv, sint, sloss mye, det var mye tull, forteller Rolf åpenhjertig.

Men etter at han fikk svaret fra «Tore på sporet» føles det som om alt har snudd seg. Han kjenner seg endelig hel, og har fått en ny ro. Som om livet hans falt på plass.

– Verket jeg har slitt med i kroppen har for første gang forsvunnet. Nå gleder jeg meg bare til fortsettelsen.

SINT SOM UNG: Rolf Tangen beskriver seg selv som en vanskelig gutt da han vokste opp. Nå føler han at livet har falt på plass. Foto: Privat

Takket faktisk nei til «Tore på sporet» før

Rolf rister på hodet når han forteller om hvordan han fikk svaret. Det beskriver han som uvirkelig.

– Jeg ser en fremmed mann lete etter sin far på TV, og så skjønner jeg at det er samme mann vi leter etter. Det litt ironiske er jo at en slektning av meg for snart 20 år siden mente jeg burde prøve «Tore på sporet » for å finne ham. Men jeg trodde ikke noe på det, og sa nei.

I dag har han endelig funnet svaret. Og det i nettopp «Tore på sporet». Nå er han spent på å møte familien, og få høre mer om hvem hans far var.

Finne ut hva han gjorde i livet. Lære han å kjenne, selv om han aldri fikk møte han i live. Og lære søsknene sine å kjenne.

– Livet mitt vil uansett bli bedre nå. Jeg fikk forresten en bror da jeg var liten. Født på Molde sykehus, og fikk navnet Ronny, født omtrent på samme tid som min nye bror som også heter Ronny. Han døde for 20 år siden. I dag fikk jeg altså en ny bror, fra samme område av landet, med samme navn. Hva er oddsen for at noe sånt skal skje, liksom, spør Rolf Tangen.

FAR OG MOR: Her er Rolf Tangens mor Solbjørg Andresen avbildet sammen med faren hans, Tony Rinaldo. Foto: Privat

Bitene faller på plass

– Det er slike overraskelser livet kan gi. En del løse brikker faller på plass nå, sier NRK-programleder Tore Strømøy.

Etter programmet søndag kveld fikk han først en melding fra Ronny Gurskevik om at han hadde fått en merkelig melding fra en ukjent mann som kunne være hans bror. Og etterpå fikk han snakke med Rolf selv.

– Etter å ha sett bildet av Rolf, bildet han hadde av faren og hørt historien var jeg ikke i tvil. Dette var enda en norsk sønn av Salvatore Rinaldo, sier Strømøy som ba Ronny om å ringe Rolf i Sverige.

– Ronny ble selvsagt overrasket, men tok det hele veldig rolig. Etter å ha fått tre søstre og en bror før, så har han god trening i å møte nye søsken, sier Strømøy og ler.

FANT FAREN: Ronny Gurskevik Tandberg fikk hjelp av Tore Strømøy til å lete opp faren sin. Foto: NRK

Salvatores eksdame i England opplyste til Strømøy at Salvatore hadde fortalt at han hadde møtt mora til barnet i Norge i London. Det passet ikke med Ronnys historie, men alt det andre stemte.

Strømøy drømte aldri om at det kunne være snakk om to barn, siden Salvatore kun hadde fortalt om ett.

– Men jeg gleder meg over at vi uten å vite det også løste Rolfs livsmysterium. Jeg tror han og Ronny vil finne tonen fort, sier Strømøy.

Se episoden av «Tore på sporet» som ble sendt palmesøndag 5. april på NRK: