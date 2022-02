Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag lanserte Røde Kors sin rapport om de frivilliges innsats så langt under koronapandemien.

Organisasjonen anslår at det fra 12. mars 2020 til 31. desember 2021 ble nedlagt minst 652.523 timer knyttet til pandemihåndtering. I tillegg kommer Røde Kors’ øvrige arbeid, slik som beredskap.

– Riktig og viktig

Tusenvis av frivillige i nesten 200 lokalforeninger har samarbeidet med myndighetene for å holde helsetjenesten i gang. Én av disse er ambulansesjåfør Tom Natland Fagerhaug (54) ved Trondheim Røde Kors.

– Å hjelpe enkeltmennesket, særlig under en pandemi, føles både riktig og viktig. Det er veldig givende, men jeg har samtidig en ærbødighet overfor hva jeg møter, sier Fagerhaug.

Gjennom pandemien har han vært på 185 ambulanseoppdrag og brukt 560 timer av fritiden ute på veien når noen trenger hjelp.

– Vi begynte i mars 2020, og samarbeider godt med den ordinære ambulansetjenesten, sykehus og sykehjem. Det er interessant og givende, men ikke minst veldig viktig, forteller Fagerhaug.

– Avgjørende for den gode beredskapen

NRK møter ham på Røde Kors-huset på Nardo i Trondheim. Sammen med frivillig Jonas Hals (29) gjør de seg klar til kveldens vakt.

– Mesteparten av det vi gjør er enkle transportoppdrag. Men vi ser likevel behovet for at vi hjelper til, slik at helsetjenesten får bedre tid til å ta seg av kritiske oppdrag, sier Hals.

Det bekreftes også ved Ambulansetjenesten St. Olavs hospital.

– At Røde Kors og syketransporten har tatt unna mye av de vanlige transportturene, har vært avgjørende for den gode beredskapen under pandemien, sier avdelingssjef Morten Dragsnes.

Frivillig Jonas Hals i Trondheim Røde Kors har vært på 43 oppdrag og brukt 119 timer av fritiden i ambulanse. Foto: Magnus Kjøren Berg / NRK

Ønsker videre samarbeid

I 2017 startet hospitalet et vellykket prosjekt med syketransport. Dermed var det naturlig å involvere Røde Kors da pandemien førte til flere oppdrag, ifølge avdelingssjefen.

– Jeg mener dette er starten på et varig samarbeid, hvor frivillige kan bidra i større grad etter enn før pandemien. Vi ser tydelig at de er en god ressurs som utgjør en forskjell, sier Dragsnes.

I Frivillighetsundersøkelsen 2021 kommer det frem at mange har bidratt under pandemien. 23,9 prosent svarer at de har jobbet med pandemihåndtering.

– Gjør meg varm om hjertet

Siden mars 2020 har ambulansene ved Trondheim Røde Kors utført 550 oppdrag. Det tilsvarer en liten ambulansestasjon.

– Føler dere man får takken man fortjener?

– Jeg gjør ikke dette for å få takk i etterkant, men vi har fått mye positive tilbakemeldinger fra ambulansetjenesten. Så jeg føler jeg har fått den «takken» jeg trenger, sier Hals.

– Men særlig møtene med pasientene, hvor vi ser takken i øynene deres. Det er øyeblikk som gjør meg varm om hjertet, sier Fagerhaug.

Frivillige Tom Natland Fagerhaug og Jonas Hals i Trondheim Røde Kors' ambulansetjeneste. Foto: Magnus Kjøren Berg / NRK

Kjerkol: Adelsmerke for samfunnet vårt

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og regjeringen roser frivilligheten og dens innsats gjennom pandemien.

– De frivillige har vært svært tilpasningsdyktig under pandemien og greid å opprettholde mange tilbud tross perioder med svært inngripende smitteverntiltak, sier Kjerkol.

Hun mener frivilligheten er et svært viktig supplement til det offentlige tjenestetilbudet.

– Tjenestene de yter er svært godt kjent i befolkningen, og mange ser på frivilligheten som en forlengelse av de offentlige tjenestene. Det er en enorm tillitserklæring, sier ministeren.

– På mange måter er samarbeidet med frivilligheten et slags adelsmerke for samfunnet vårt. Det er viktig for meg med et godt samarbeid med frivillige organisasjoner fremover også, mener Kjerkol.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) berømmer de frivilliges innsats under pandemien. Foto: Morten Andersen / NRK