Hittil er det kun sju operatører av robotene i Verdal. De håper flere vil ta del etterhvert. Foto: Julie Hagen Egge/NRK

For tre år siden investerte Kværner Verdal i sin første sveiserobot. To år senere kjøpte de en til. Robotene, som mange frykter skal ta arbeidsoppgavene fra dem, har vist seg å være et helsebringende tiltak.

– Disse robotene har tatt over den manuelle delen av den type produksjon vi nå holder på med. På sikt vil vi se helseeffekten av dette, kanskje om 10 – 15 år. Sveising er et tungt fysisk yrke med mye statisk belastning. Store deler av dagen står man med spente muskler, sier klubbleder Ståle Johansen, som selv er sveiser.

Nå er det sveiserne som styrer robotene.

– Jeg er mindre sliten etter en arbeidsdag, så det kjennes godt på kroppen. Roboten bryr seg ikke om alle de ekle stillingene. Og i tillegg er den mye mer effektiv enn det vi er, sier Espen Romsås Olsen.

Mange med arbeidsskader

En statistikk utarbeidet av verkstedklubben ved Kværner Verdal, viser at 67 prosent av arbeiderne måtte gi seg i jobben før pensjonsalder på grunn av uførhet. Tallene er fra 1994 til 2005, men klubbleder Ståle Johansen sier lite har endra seg siden den gang.

– I denne perioden var det kun tre prosent av mine medlemmer som sto i jobben til de var 67 år. Situasjonen er ikke mye bedre nå. Og det er ikke snakk om trygdemisbrukere, men arbeidsfolk som rett og slett har jobba helsa av seg. Slik skal det jo ikke være, sier han til NRK.

Dette er en av de to sveiserobotene man har tatt i bruk ved Kværner sitt anlegg i Verdal. Sveisearbeiderne sier de allerede merker virkningene på kroppen. Foto: Eivind Aabakken/NRK

– Norge henger etter

Roger Andre Søraa er forsker ved NTNU i Trondheim. Foto: NTNU

Roger Andre Søraa ved NTNU forsker blant annet på roboter. Han sier automatisering begynner å bli utbredt i Norge, men at vi fremdeles henger et godt stykke etter.

– Norge har en del industriroboter, men sammenligna med andre land i resten av verden, henger vi fremdeles etter. Både Japan, Korea, Sverige og Tyskland har kommet lenger.

Søraa sier 33 til 45 prosent prosent av norske jobber bli utsatt for automatisering i løpet av de neste tiårene.

– Det er veldig viktig at vi i framtida lærer oss å jobbe med robotene. Dette vil ha god effekt på helsa i mange yrker, og vil også gjøre Norge mer konkurransedyktig, sier Søraa.

Robotene har ikke erstattet arbeidere

Ståle Johansen er leder av verkstedklubben i Kværner Verdal. Foto: Eivind Aabakken/NRK

En ny undersøkelse viser at mange nordmenn er skeptiske til automatisering i arbeidslivet. Men ifølge Ståle Johansen, har robotene ved Kværner kun vært et positivt innslag.

– Det er dette som er framtida. Disse robotene er faktisk med på å trygge videre drift for oss her i Verdal. Helsa til folk er jo tross alt det viktigste, og vi skal jo ikke slite ut de ansatte.

– Robotene kan bidra til produktive arbeidere og samtidig sørge for en god alderdom også etter endt arbeidsliv.