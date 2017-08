– Thank you Trondheim, I`ll be back, soon, lovte Robbie Williams fra scenen etter konserten i Granåsen tirsdag, og det til et trøndersk publikum i feststemning.

Tidligere på kvelden hadde han lovt at kvelden skulle bli uforglemmelig.

– My name is Robbie fucking Williams. And tonight I`m going to own you, sa Williams før han dro i gang showet.

– Put on your lights, sa Robbie, og publikum lot seg ikke be to ganger.

Andre konsert hadde bedre logistikk enn første

Dette var andre gang Trondheim Concerts arrangerte konsert i skianlegget i Granåsen. Etter konserten med Bruce Springsteen i fjor, fikk arrangøren kritikk for dårlig logistikk, blant annet i forbindelse med transport og utslusing av folk etter konserten.

– Det gikk fantastisk bra. De siste gikk på bussen ca. 70 minutter etter at artisten gikk av scenen. Det er nærmest verdensrekord i flytting av 35 000 mennesker, sier konsertarrangør Stein Vanebo.

Fornøyd arrangør Stein Vanebo i Trondheim Concerts. Foto: Hilde Grande / NRK

Målet var å halvere tida folk brukte på å komme seg ut fra arenaen sammenligna med Springsteen-konserten. Resultatet ble enda bedre. Det var knapt stillstand i køen, ifølge arrangøren som onsdag er svært glad for gjennomføringa av logistikken.

– Det eneste var litt minirusk i forbindelse med servering, men utslippet som alle har snakka om i ett år, gikk tre ganger hurtigere enn i fjor, sier Stein Vanebo.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sommergaven fra mor

Helen Noraune var på konsert med to voksne barn, kjæreste og svigersønn. Hun hadde betalt billettene, og gjengen var svært fornøyd.

– Han er en fantastisk musiker, og samtidig en entertainer. Han er nydelig å se på også. Han er helt stor. Kjempebra, mente mor Helen Noraune.

– Vi har fått Robbie Williams-interessen inn med morsmelka. Dette er sommergaven fra mamma. Vi gleder oss, sa datter Lisa Marie Noraune før konserten starta.

(F.v.:) Trond Bakken, Vidar Haugen, Hans Marius Noraune, Helen Noraune og Lisa Marie Noraune. Foto: Hilde Grande / NRK

– Si at du er herfra

I motsetning til Bruce Springsteen, som i fjor i Granåsen Arena, bad mange fra publikum opp på scenen, inviterte Robbie Williams kun en, Charlotte, fra Oslo. Det var tydelig at artisten gjerne ville at hun skulle være fra Trondheim.

– Charlotte from Oslo? Tell the audience that you are from here, bad Robbie Williams.